ATP、WTA共站的2021印地安泉網球賽，台灣好手謝淑薇在台北時間13日上午於女雙8強賽出擊，和比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）以7比5、6比4擊退美國高芙（Coco Gauff）／加拿大費南德茲（Leylah Annie Fernandez），順利晉級4強。

這是謝淑薇／梅騰絲首度在雙打賽事與高芙／費南德茲組合過招，17歲的高芙是今年法網女單8強，19歲的費南德茲則是今年美網女單亞軍，是來勢洶洶的後浪，首盤台比聯軍先破了對手發球局，取得3比1領先，不過第8局美加組合也回敬一次破發，讓局數來到4比4平手，該盤尾聲謝淑薇／梅騰絲發揮經驗、技術再度把握破發機會，連搶3局而先拿下一盤。

第2盤謝淑薇／梅騰絲仍先擁有破發優勢，然後又被對手回破追上局數，關鍵第9局台比聯軍直落4分強勢破發，也再把氣勢要回來，第10局自己的發球局出現第1個賽末點就順利收下勝利。

今年溫布頓勇奪合作以來首座四大賽雙打冠軍的謝淑薇／梅騰絲，是印地安泉賽賽事女雙第2種子，來到4強後，將和日本第3種子青山修子／柴原瑛菜競爭女雙決賽門票。