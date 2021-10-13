美中台三角關係持續角力，中國大陸外交部副部長樂玉成表示，一個中國原則是中美建交和中美關係的基石，「基石不牢，地動山搖」。他又稱，台灣方面也不要甘願被人當牌打，「自以為是王牌，到頭來只會淪為廢牌和棄牌」。

樂玉成接受中國國際電視台（CGTN）專訪，大陸外交部官網12日深夜發布樂玉成專訪內容，就中國外交、中美關係以及有關國際和地區熱點等問題回答記者提問。

其中被問道台灣問題時，CGTN記者問道「近期圍繞台灣問題似乎有很多噪音。您曾說過台灣是一張危險的牌，但是有人似乎要打，您認為背後是何原因？有何後果？」

樂玉成表示，「你說的噪音，就是美方有些人違背一中承諾，不斷踩紅線，切香腸，打台灣牌。」

他說，一個中國原則是中美建交和中美關係的基石，基石不牢，地動山搖，把基石當牌打，就如同抱薪玩火一樣危險，台灣方面也不要甘願被人當牌打，自以為是「王牌」，到頭來只會淪為「廢牌」和「棄牌」。

他指出，任何搞「以台制華」、阻撓中國統一和復興的企圖終將失敗，中國統一和復興的進程是不可阻擋的，正如大陸國家主席習近平日前在紀念辛亥革命110周年大會講話中所指出的，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。