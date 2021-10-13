台北市議員林穎孟13日爆料，一對台北大安區50多歲夫妻於10月4日上網預約施把疫苗，10月8日到位於大安區的中心綜合醫院注射疫苗，回到家之後去查批號，在健保快易通查詢K004C疫苗，發現到期日為10月3日，民眾發現自己竟施打過期疫苗，提心吊膽，呼籲市長柯文哲徹查、道歉，不要甩鍋給其他人。

林穎孟爆料，大安區民眾打到過期疫苗。（林穎孟提供／楊亞璇台北傳真）

林穎孟指出，一對台北大安區50多歲夫妻按照程序，在10月4日上網預約10月8日到位於大安區的中心綜合醫院注射疫苗，沒想到事後查看健保快易通，竟顯示所注射是10月3日到期、已經過期5天的批號K004C疫苗。

林穎孟爆料，大安區民眾打到過期疫苗。（林穎孟提供／楊亞璇台北傳真）

林穎孟爆料，大安區民眾打到過期疫苗。（林穎孟提供／楊亞璇台北傳真）

林穎孟表示，根據疾管署及衛生局資料，這批K004C疫苗，為日本贈送的AZ疫苗，9月7日到貨，9月15日封緘，9月18日疾管署發放給台北市衛生局後，同日衛生局第一次配發至醫院診所，9月23日第二次配發，其中包含這間中心診所醫院。

林穎孟爆料，大安區民眾打到過期疫苗。（林穎孟提供／楊亞璇台北傳真）

林穎孟質疑，北市府曾向市民保證「會盤點醫院，不會把疫苗放到過期」的承諾，根本破功到極點，到底怎麼管理的？如果有盤點，會發生這種事？目前她掌握已有兩位預約連號的大安居民受害，同天其他接種者是否也注射到這批過期疫苗？別家醫院是否也有同樣問題？衛生局都應徹查。

林穎孟爆料，大安區民眾打到過期疫苗。（林穎孟提供／楊亞璇台北傳真）

林穎孟說，若院方說是「資料誤植」，但疫苗都已經注射人體下去了，衛生局更應公布充足證據及調查結果，否則市民怎麼知道其他批號是不是也是「誤植」？市民怎麼知道系統顯示沒過期的批號是真的？如何相信政府公開資訊的正確性？

林穎孟說明，目前世界所有疫苗都還未真正完成三期，注射過期疫苗會造成什麼風險，效力是否存續或危害健康都可知，柯應該負起責任，主動清查系統上所有過期批號，釐清程序環節出了什麼問題，懲處相關單位，並主動聯繫受害市民，追蹤其健康狀況，評估是否應再注射疫苗、或其他保障市民健康的措施、賠償作為，不應等待市民自己申請才受理，任市民陷於恐慌狀態。

林穎孟補充，陳情的兩人沒有感受到身體有其他狀況，但有請他們追蹤健康，她批評，將日本贈送的AZ疫苗放到過期，不只糟蹋日本對台灣的支持，竟還把過期疫苗注射在人身上，至今受害市民沒有接到任何後續通知，整天提心吊膽、擔心自己的健康安危。

林穎孟痛批，每次柯只會抱怨「疫苗不足」，但卻接連發生好心肝、藏疫苗，到現在把過期疫苗注射在人身上？對市民承諾跳票，荒腔走板、離譜至極，她強調，這是發生在台北市的事，受害者是大安居民，柯市長應鄭重向市民道歉、清查、懲處、主動補救，千萬不要又想甩鍋給別人了。