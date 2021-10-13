第一銀行力挺政府推動都市更新及危險老舊住宅重建政策，截至9月底，累計核准都更及危老案件達122件，核准金額逾800億元。第一銀行董事長邱月琴表示，銀行是具有公信力的機構，未來仍應持續善盡企業社會責任，更應該積極協助重建起更安全、更環保、更舒適、更健康的家園，創造住戶、政府與銀行三贏的局面。

今年適逢「921大地震」22周年，第一銀行協助位於台北市仁愛路、光復南路口的「尚華仁愛大樓」重建，成為該行都更及危老重建的指標建案。該案更新會的理事長陳顯雄表示，「不懂的銀行是越講越陌生，不專業的銀行是越做越複雜，都市更新自建的路程備極艱辛，但最後，能夠找到第一銀行幫忙，透過專業的都更團隊，不論是信託架構，或者是融資的全力支持，解決了其他銀行目前在技術上還沒有辦法處理的都更專業問題，這臨門一腳，讓我們全體住戶享受到豐碩的都更成果，真的是衷心感謝！」

除了尚華仁愛大樓，同為921大地震受災戶的「埔里中華商場」，好不容易等到籌組更新會進行重建，卻因內部整合延誤921重建基金的協助，讓中華商場的重建之路遙遙無期。就在陷入絕望之際，第一銀行承作「尚華仁愛大樓都市更新自建案」新聞曝光，讓新任理監事及住戶重新燃起一絲希望。

第一銀行成功推出「尚華仁愛大樓都市更新自力更新融資案」及「埔里鎮中華商場都市更新自力更新融資案」樹立「都更品牌」的形象，吸引各大媒體聚焦爭相報導，使都市更新第一品牌的專業印象深植人心。

此外，有別於尚華仁愛大樓跟埔里中華商場係因921地震受損或倒塌受迫重建，水源路四、五期整宅為當初台北市政府為安置公共工程拆遷戶而興建的整建住宅，其屋齡都已超過50年，住戶卻都還住在裡面。更新前每戶不足10坪的居住環境、無停車位，生活空間狹小窳陋，更有漏水、治安、牆壁損毀及消防安全等嚴重問題而自願更新重建。第一銀歷經近12個寒暑，從整合、規劃、都更核定、融資核定到完工交屋，終於在2018年讓水源路四、五期整宅都更案原地主順利搬回新家。

第一金表示，全台屋齡30年以上老屋超過450萬戶亟待更新，10年後屋齡30年以上老屋將增逾680萬戶。第一銀行全力支持政府推動都市更新及危險老舊住宅重建政策，推出「都市危險及老舊建築物加速重建優惠貸款」(並納入新北市防災型都更)，只要係屬都更危老重建需求者等，均可向第一銀行各營業單位申請貸款。如是地主自建，比照自力更新最高提供全額融資協助；另若是建商與地主合建，則提供土融最高八五成、建融最高七成，優於一般土建融開發案之融資成數，也提供權變費用、拆遷、租金補助及相關保證金的週轉融資額度。若借戶仍有其他資金需求，第一銀行可搭配第一金AMC提供額外融資成數，全力協助完成都更危老之重建。