桃園市大園區有名7旬婦人日前用臉書認識1名自稱在敘利亞當軍醫的男子，男子以甜言蜜語讓婦人墜入情網，隨後便謊稱要轉往葉門工作，但行李卡在海關需支付7萬元才能領出，老婦趕緊前往郵局匯款，被姪子察覺有異狀，馬上向大園警分局潮音派出所報案，員警到場勸說順利阻詐。

大園警方表示，71歲的蘇姓婦人於9月初透過臉書認識自稱在敘利亞當軍醫的男子，聊天過程中男子不時噓寒問暖，甚至說退休後要到台灣與蘇婦共度下半生，蘇婦以為遇上真愛，不料卻逐步走進詐騙的圈套中。

警方說，男子見蘇婦墜入情網、卸下心防後，便又稱自己要轉調葉門服務，但行李卡在海關需要新台幣7萬元才能領出，但當地銀行被炸毀無法作業，要請蘇婦幫忙匯款，被愛沖昏頭的蘇婦12日下午前往郵局匯款，其姪子發現她舉止反常、擔心被詐騙，才向警方報案。

潮音派出所巡佐蔡永盛、警員謝在哲獲報到場了解，得知事情原委後，隨即告知蘇婦這是常見的詐騙手法，蘇婦聽到後大吃一驚，難過的趴在桌上啜泣，更大罵對方沒良心，待心情平復後她也向警方道謝，感謝員警及時勸阻守住她的積蓄，才沒讓她越陷越深。