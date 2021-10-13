連日大雨道路崩塌有致災危險 台東縣這2村今下午停班課 11:292021/10/13 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 延平鄉桃源村往上里路段落石坍方影響雙向道路通行。（摘自延平鄉公所臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受輕颱圓規外圍環流影響，台東地區持續豪大雨，台東縣延平鄉公所13日表示恐有致災危險，決定13日下午停止上班及上課。 台東縣延平鄉公所說明，因紅葉村24小時累積雨量達245mm，且目前持續降雨中，紅葉村各主要道路並陸續出現崩塌情形恐有致災之虞，經鄉長決定延平鄉紅葉村、鸞山村10／13下午停止上班及上課。 延平鄉桃源村往上里路段落石坍方影響雙向道路通行。（摘自延平鄉公所臉書） 此外，延平鄉永康村、鸞山村、桃源村多處有淹水、路樹倒塌情形，鄉公所呼籲鄉親務必注意安全。 豪雨續炸花蓮 這5鄉鎮今停班停課 《不斷更新》東部雨勢擴大 綠島12點起停止上班課 #停班課 #道路崩塌 #紅葉村 #豪雨 #台東縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紀曉君開嗆台東淹水沒放颱風假：要淹到脖子才算蛤？ 18:192021/10/12 娛樂 超紅回波連成一線 鄭明典：狂風暴雨來了 花蓮人全被嚇醒 08:382021/10/12 生活 台東海端鄉2村明停班停課 饒慶鈴視察排水工程 17:562021/10/12 生活 「花蓮都停班課了」 台東、宜蘭兩縣長遭殃 網罵翻 08:182021/10/12 生活 不斷更新》花蓮大豪雨持續 秀林鄉中午12點起停班課 07:422021/10/13 生活 嚴防東半部大豪雨 氣象局啟動大規模豪雨作業 11:062021/10/12 生活 山友遊祕境 墜谷、困沙洲頻傳 04:102021/10/12 社會新聞 圓規強風暴雨炸花蓮 壽豐蕉園損失高達3100萬 農民欲哭無淚 15:272021/10/12 生活 台東縣政府鼓勵創新研發 獲補助業者秀亮眼成績單 17:582021/10/12 寶島 遭議員爆料把日贈送疫苗「放到過期」 北市回應了 10:552021/10/13 生活 圓規颱風為台東帶來豪雨 台9線綠色隧道宛如黃河 16:422021/10/12 生活 生活熱門新聞 北市萬名老人雨中苦等施打莫德納 怒轟：我們不是首都嗎？ - 生活 第12輪開放三大疫苗 明午截止登記 這些人可打AZ第二劑 - 生活 農遊券首批幸運兒出爐 快看身分證末2碼有無6組數字 - 生活 「姊夫的姊夫」叫什麼？答案出乎意料 眾人傻眼：太亂了 - 生活 21歲女大生「瞳孔變白」急就醫 竟是這壞習慣惹禍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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