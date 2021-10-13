受輕颱圓規外圍環流影響，台東地區持續豪大雨，台東縣延平鄉公所13日表示恐有致災危險，決定13日下午停止上班及上課。

台東縣延平鄉公所說明，因紅葉村24小時累積雨量達245mm，且目前持續降雨中，紅葉村各主要道路並陸續出現崩塌情形恐有致災之虞，經鄉長決定延平鄉紅葉村、鸞山村10／13下午停止上班及上課。

延平鄉桃源村往上里路段落石坍方影響雙向道路通行。（摘自延平鄉公所臉書）

此外，延平鄉永康村、鸞山村、桃源村多處有淹水、路樹倒塌情形，鄉公所呼籲鄉親務必注意安全。