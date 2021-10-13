美國FDA專家小組本周將開會討論是否建議追打第3劑莫德納、嬌生疫苗。

美國食品暨藥物管理局（FDA）官員昨（12）日表示，莫德納疫苗並未符合支持追加第3劑疫苗的所有標準，可能原因在於施打2劑的保護效果仍相當好。

路透社報導，美國莫德納公司（Moderna）目前正在向FDA申請施打第3劑的緊急使用授權（EUA），莫德納提議的追加劑量減半為50微克，提供65歲以上長者及高風險族群接種。

不過FDA官員在昨日發布的文件中指出，數據顯示施打第3劑莫德納疫苗後確實會增加具保護力的抗體，但是接種前後的抗體濃度差異不夠大，這種情況尤其發生在抗體濃度仍維持高水平的人身上。

美國康乃爾大學（Cornell University）微生物暨免疫學教授摩爾（John Moore）表示，「確實有提升，但誰知道是不是有足夠加強，目前沒有需要加強多少的標準，研究中也不清楚究竟加強了多少。」

FDA先前已在9月底批准輝瑞/BNT加強針的EUA，FDA參考的研究數據多數來自以色列，以色列已經開始讓12歲以上所有民眾接種第3劑BNT疫苗，並且將大規模的保護力數據提供給美國參考，相較之下，正在申請第3劑的莫德納及嬌生疫苗則沒有類似的真實世界數據。

斯克里普斯應用科學研究所（Scripps Research Translational Institute）所長托波爾（Eric Topol）表示，莫德納第3劑的相關數據看起來有「很多漏洞」，指出莫德納提供的數據相當「有限」，無法進一步了解加強針在人體的實際表現，和BNT疫苗提供的數據差很多。

美聯社報導，FDA的獨立顧問將於14、15日開會決定是否支持讓民眾施打第3劑莫德納及嬌生疫苗，以及決定何時開始讓哪些族群施打。

不過FDA顧問的決定只是建議性質，FDA最終將自行決定是否批准莫德納及嬌生的加強針申請。下周美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）的專家小組將另外開會確定2款疫苗的第3劑施打細節，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）將作出最終決定。

值得注意的是，CDC主任不一定會完全參照專家小組的建議，以BNT第3劑為例，專家小組建議讓長者、長照中心住民、有潛在疾病的族群施打加強針，不過瓦倫斯基最終額外追加教師、醫護人員等從事高風險工作族群施打，有資格接種第3劑的美國人因此增加數千萬人。