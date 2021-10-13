美國好萊塢知名女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow），2008年在漫威電影《鋼鐵人》中飾演維吉妮雅「小辣椒」波茲（Virginia "Pepper" Potts）一角而聞名全球。而不久前剛度過49歲生日的她，除了在個人IG上曬出「全身脫光」的沐浴辣照外，近日還開設性愛真人秀節目大聊性生活，引起網友們熱烈討論。

葛妮絲派特洛在漫威電影《鋼鐵人》中，以精明、幹練的女強人形象深植人心，但私底下的她形式作風也相當大膽辛辣。葛妮絲派特洛自從創立個人生活品牌「Goop」後，便將事業重心轉移到研發產品上，除了推出純天然的保養護膚用品外，先前還曾推出「私密處香氛」造成搶購風潮，讓她開始朝向「性」產品方向發展。

近日葛妮絲派特洛甚至與Netflix合作推出性愛真人秀節目《goop 好生活：性與愛》，由她擔任節目主持人，並教導大眾如何以健康的心態，並透過學習的方式，與另一半達到更深層的親密行為，以及更有快感的性愛，而節目一上線就立即在網路上造成話題。

另外，葛妮絲派特洛在上個月28日歡慶自己49歲生日，她特別在個人IG上曬出一張辣照，同樣吸引超過36萬人按讚。照片中，只見葛妮絲派特洛全身赤裸躺在戶外的浴缸中，只用雙手遮胸，並露出一雙修長美腿，令粉絲們看得直噴鼻血，紛紛送上祝福並直呼「果然是性感女神」。