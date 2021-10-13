圓規颱風外圍環流挾帶超大豪雨重創花蓮，尤其中南區山區經連2日雨勢猛灌，道路、橋梁皆有損壞情形，其中連接縱谷與東海岸的花64線瑞港公路昨才發生坍方，今天又傳出邊坡崩塌，一半以上的路基塌陷，土石向下塌落，看起來十分危險，短期內恐怕難以通車，令村民十分擔憂。

花蓮因受到圓規颱風影響，各區皆因連日雨彈傳出災情，其中花64線瑞港公路昨14公里處才發生坍方，今天又傳出3公里處邊坡崩塌，現場照片可見水流不斷沖刷，一半以上的路面消失，土石向下塌落，畫面十分驚悚。

圓規颱風外圍環流挾帶超大豪雨重創花蓮，中區鳳林鎮復興路林田橋因鳳林溪水暴漲，橋面也有龜裂情形。（鳳林鎮公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

由於瑞港公路起點於瑞穗鄉瑞北村，終點豐濱鄉港口村，是連結花東縱谷台9線與東海岸台11線的東西向重要道路，因2處路面受損，短期之內恐無法修復完成，瑞穗鄉公所也宣布即刻起禁止通行，警方也到場協助封閉道路，設置封鎖線及警告標示，提醒用路人改道。

不過，瑞穗鄉奇美部落有名洗腎病患，已1天沒洗腎，恐危及生命安全，儘管瑞港公路3公里處路段坍塌，但往豐濱鄉的道路暫無危險，瑞穗鄉公所已請豐濱鄉公所協助，從港口村開接駁車進入，10點30分左右出發前往接送病患，病患兒子正前往豐濱鄉公所接駁等待送醫。

此外，雨勢加劇，中區鳳林鎮復興路林田橋因鳳林溪水暴漲，橋面也有龜裂情形，為避免人車發生危險，經大榮里長林世宗、北林里邱換光勘查後，請鳳林鎮公所在8點45分封橋，並請相關單位處理。

鳳林鎮公所稍早也宣布，目前鎮內已列入土石流紅色警戒區，依規定須進行土石流保全戶強制性撤離，鎮長蕭文龍也坐鎮鳳林鎮土石流應中心，裁示今下午鳳林鎮停班停課。

台8線中橫公路從前天晚間8時至今，只短暫通車2小時，目前仍因持續落石，東段關原到太魯閣封閉中；連接台東長濱鄉的玉長公路台東境內的東端29.8公里處，也因路面坍陷阻斷，暫時封閉。

目前花蓮縣內停班停課區域含，萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉、光復鄉富源國中等，秀林鄉今日中午12：00後，新城鄉秀林國中中午12：30起，停止上班，停止上課。