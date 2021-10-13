駐德代表謝志偉近日稱不認中華民國、國旗，甚至還說「一邊舉（國旗）一邊吐血」，引發爭議。謝志偉今再發文點名國民黨、民眾黨行徑讓我們吐血，更直接點名民眾黨發言人楊寶楨，「楊發言人，就是你，請「看著辦」。我們不怕被中共清算，倒是怕被你們暗算」。對此，楊寶楨回應，請問蔡總統認同謝志偉的說法嗎？呼籲謝志偉不要再刻意用偏激言論在國人同胞內部製造分裂。

謝志偉近期發言屢屢引發爭議，國民黨文傳會前副主委黃子哲昨批謝志偉是「渣男」、厚顏無恥的程度可謂史上最強，並要求「請把中華民國給你的俸祿吐出來」。民眾黨發言人楊寶楨則質疑，謝志偉的論調明顯和蔡總統互相矛盾。

謝志偉今透過臉書反批國民黨的行徑讓我們吐血，台灣的命運讓我們鼻酸。一堆人，尤其包括台灣民眾黨，並點名楊寶楨，我們不怕被中共清算，倒是怕被你們暗算。

對此，楊寶楨回應，我們想問，蔡總統是否認同謝志偉的說法，若總統府僅回應「尊重」，那請謝大使再好好研讀蔡總統的國慶演說稿，不要再刻意用偏激言論，在國人同胞內部製造分裂。