台灣人選車牌喜歡選與吉祥話發音相似的數字，像是代表六六大順的「6」和象徵發大財的「8」都很受歡迎，因此公路總對於特殊車牌號碼都會開放競標，日前有網友在路上看到一輛名車，車牌號碼為「6666」，他好奇上網詢問這車牌要花多少錢買，結果有內行人查到決標價高達65.3萬元，驚呆一票網友，直呼「可以再買一台車」。

一名網友日前在Dcard發出一張照片，可見一輛黑色名車的車牌號碼為「6666」，前方還有3個一樣的英文字母，看起來相當吉利，讓他忍不住好奇詢問，「這個車牌多少錢？」。

有內行人在監理服務網查到，該車牌決標金額高達65萬。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引發熱議，有內行人在監理服務網查到，該車牌是去年標出，起標底價為6000元，經過75輪競標後，決標價高達65.3萬元，讓大批網友跌破眼鏡，直呼「可以買台車了」、「我看到好多錢錢」、「開一台車，但其實是兩台車的錢在路上跑」。

其他網友也紛紛回應，「只能說特殊牌裡面坐的都惹不起」、「我之前看到一個特殊車牌掛在普通車上，我想這是另一種炫富方式」、「能把錢花到選車牌號碼上，真的是錢已經多到不知道要幹嘛」、「我也很喜歡拍車牌然後自己在那邊好奇多少錢」、「車夠高檔了，車牌也是一等一，佩服」。