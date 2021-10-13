台灣本土疫情趨緩，不少人期待疫情警戒降至一級，對此，精神科醫師沈政男認為，現在社區中已無活動病毒，即便降到一級也不會有事，如今的防疫重點應是「病毒可能再度從國門漏進來」，因此他建議開國門可採用「機組員模式」，只有打完兩劑疫苗者能入境，並在14天內至少檢測病毒3次。並透露台灣接下來的防疫目標應是「即使解封國境，依舊能夠清零！」

沈政男昨在臉書發文表示，很多人以為追求「清零」就必須要嚴格管制，但其實這是國外的思維，也有很多人以為，國境解封的先決條件是兩劑疫苗覆蓋率有多少。而指揮中心指揮官陳時中昨天也在立法院上表示「台灣現階段朝向清零」，他認為這是正確防疫的方向，能清零當然要零，做不到再來考慮與病毒共存。

沈政男也說，指揮中心再度提到降一級的條件，但在他看來，社區中已無活動病毒，即便降到一級也不會有事。現在的防疫重點是「病毒可能再度從國門漏進來」，而漏進來以後，將會造成多大的群聚感染、傳染多久才會被發現，都是問號。

沈政男認為台灣必須慢慢開放國門，但最重要的條件不是疫苗，那只是基本條件。他並透露打開國門的方案可以採用「機組員模式」，也就是已打兩劑疫苗者才能入境台灣，可以是入境後短期檢疫，或者不用檢疫，然後在14天內至少檢測病毒3次。

沈政男坦言，接種兩劑疫苗的突破性感染高達40％，驗了3次因潛伏期與偽陰性而錯放陽性案例的機率小於10％，因此，病毒漏進來的機會約千分之一，而以全球染疫盛行率不到10％來算，病毒漏進來的機率小於萬分之一。

沈政男表示，如果真的不幸有病毒漏進來，在社區中造成感染，出現群聚案的時候一定要啟動疫調匡列，將所有接觸者確實隔離起來，千萬不能傻傻地以為「喔！放掉1、2個接觸者沒關係。」

沈政男並強調，清零最關鍵的是疫調匡列與隔離，而清零跟「與病毒共存」的最大差別，就在於想不想把所有群聚在還沒嚴重擴散之前，給予徹底撲滅。即使放了2、3周才發現群聚也不要放棄壓制病毒，如此一來，國境解封後，即使漏進來少量病毒，一樣能清零。因此台灣接下來的防疫目標應是「即使解封國境，依舊能夠清零！」