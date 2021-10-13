振興五倍券8日開領，高巿府統計，截至12日止，短短5天「高雄開就賺」官網登錄發票數，突破20萬張，累計金額1億8953萬餘元，另外預先登錄紙本振興券將在高雄消費的金額也達2億5584萬餘元，顯見買氣搶搶滾、開紅盤。

各部會加碼振興推出八大券陸續抽籤，副市長史哲說，高雄振興總體戰略就是「緊貼中央振興資源，吸引全國高雄落地」，現正積極研擬高雄券再加碼八大券方案，以國旅券為例，15日將完整公布，抽到的民眾可再等一下。

經發局認為，8日至12日適逢國慶連假，國慶焰火相隔20年後，重磅回歸高雄，官方推薦焰火觀賞區的範圍內，吸引逾33萬人停留，「高雄開就賺」對接振興券，加碼推出高雄券及商圈夜市券，帶動全國各地民眾落地高雄消費。

觀光局也預告，市府現正研議高雄券全面對接八大券，以國旅券為例，「來高雄開倒賺200元高雄券」，相當於「國旅中央出，來高雄其邁出」，呼籲抽到國旅券的民眾別急著花，完整方案15日就會正式公布。