老字飯店扛不住了 台北康華飯店11月底熄燈 11:372021/10/13 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （立足市場40年的台北康華飯店不敵疫情，於官網宣告將於11月底結束營運。圖／擷取自康華飯店臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又有老字號飯店不敵疫情衝擊將熄燈！立足市場40年的台北康華大飯店12日晚上在官方臉書宣布，因不敵疫情將於11月30日結束營業，持有飯店餐券者可在平日上午8點半至11點半、下午1點至4點半，攜帶餐券及證件到飯店進行退費手續，有統編者另需攜帶發票章方能退費。 康華大飯店在臉書宣布，受新冠肺炎疫情影響，營運持續虧損，加上國際疫情尚未明顯趨緩，考慮多方因素後，決定在今年11月30日結束營運，康華大飯店最後感謝每一位貴賓長期以來的支持。 靈鷲山攜手福容大飯店 10／23淨灘免費看沙雕 《觀光股》晶華搶五倍券商機 Q4營運動能看旺 #老字號 #飯店 #新冠肺炎 #台灣 #台北康華飯店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 湖人4缺點 新賽季恐難走得遠 04:102021/10/13 運動天地 神旺Buffet吃到飽持五倍券更優惠 04:102021/10/12 娛樂新聞 響應五倍券 歌林加碼抽4萬元住宿券 04:102021/10/13 投資理財 婚禮也振興！典華五倍券放大30倍 折抵無上限可彈性退訂 17:252021/10/12 生活 40年康華大飯店將歇業 網不捨：陪伴我長大的回憶 08:332021/10/13 生活 國旅券熊好券助拳 老爺會館推紓壓專案 10:262021/10/12 生活 營收排行榜 鴻海台積仁寶居前三 04:102021/10/13 產業特刊 幽靈國慶生 張大春：送冥紙到華視 04:102021/10/13 焦點要聞 《營建股》華建工進未延宕 未來4年大船入港 12:522021/10/12 財經 第四季投資風浪大 國泰世華提醒一個「母湯」 09:012021/10/13 財經 國泰世華報告示警 Q4通膨疑慮添變數 04:102021/10/13 財經焦點 生活熱門新聞 北市萬名老人雨中苦等施打莫德納 怒轟：我們不是首都嗎？ - 生活 第12輪開放三大疫苗 明午截止登記 這些人可打AZ第二劑 - 生活 農遊券首批幸運兒出爐 快看身分證末2碼有無6組數字 - 生活 「姊夫的姊夫」叫什麼？答案出乎意料 眾人傻眼：太亂了 - 生活 21歲女大生「瞳孔變白」急就醫 竟是這壞習慣惹禍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。