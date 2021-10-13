許多職場媽媽在工作與家庭帶小孩方面兩頭燒，北市勞動局積極輔導企業設置哺集乳室，勞動局長陳信瑜呼籲，企業應辦理哺集乳室，不僅可減少員工因家庭因素臨時請假，也更能提升員工向心力、企業形象，吸引更多優秀人才，共創勞雇雙贏。

陳信瑜表示，企業辦理哺集乳室非難事，不需特殊設備，只需簡單的物品及專屬空間，哺集乳室僅須適當空間（約2-3坪），並設置桌、椅、插座、母乳儲存專用冰箱及有蓋垃圾桶即為完善的哺集乳室，若企業需添購設備，不論事業單位規模大小，皆可申請補助，北市最高補助1萬元。

陳信瑜也提醒，根據《性別工作平等法》第23條規定，企業若僱用的受僱者達100人以上，即應設置哺集乳室，以符合法令規定，受僱者若有未滿兩歲子女需親自哺乳者，雇主每天應給1小時哺乳時間，若加班時間超過1小時，需給30分鐘哺乳時間，都視為工作時間。

陳信瑜指出，企業常有疑問，員工分散各地，同一地點不足百人，也要設置嗎？依據《性別工作平等法施行細則》僱用人數包括分支機構及附屬單位；企業也可採聯合設置方式，提供員工使用哺集乳室。

陳信瑜強調，企業辦理哺集乳室並鼓勵員工哺餵母乳有許多好處，可增強寶寶免疫力，減少員工因家庭因素臨時請假；降低員工流動率更能提升員工向心力及生產力，減輕企業訓練及招募人力成本；對外提升企業形象，吸引更多優秀人才，共創勞雇雙贏。