「老饕牛排」創始人、「牛排教父」鄧有癸響應政府振興美意並搶攻商機，旗下「教父牛排 Dannys Steakhouse」、「Top Cap Steakhouse by Danny」、「Capstone Steakhouse」、「MUCHOYAKI」，以及「iPasta」與「Dannys Whats Green」等6大餐飲品牌推出振興五倍券優惠方案，即日起至牛排館以五倍券全額消費達5000元，可獲贈1000元請客金，限當次消費折抵使用，其餘品牌另有「滿2000送500」、「滿1000送肉醬千層麵、中杯湯品」等多項好康，即日起至11月底，紙本券或數位綁定皆適用。

牛排教父所屬各餐廳的優惠辦法為，台北大直「Dannys Steakhouse」、台北信義區新光A4館5樓「Top Cap Steakhouse by Danny」，以及高雄明華路的「Capstone Steakhouse」3家牛排餐廳，以五倍券全額消費達5000元，贈送請客金1000元，限當次消費折抵使用。

位在台北信義區新光三越A9六樓的「MUCHOYAKI」，使用五倍券消費滿2500元，贈請客金500元，限當次消費折抵使用。

位在台北市信義區松高路19號信義新光A4館B2的「iPasta」與＆「 Dannys Whats Green」亦不同優惠，其中到「iPasta」使用五倍券消費滿1000元，贈千層肉醬麵一份，可內用或提供冷凍包外帶選擇。到「Dannys Whats Green」使用五倍券消費滿500元，贈中杯湯品兩杯可任選。