振興五倍券上路，殯葬業龍巖集團也不缺席，力拚業績，今（13）日宣布，推出持有5000元振興券購買龍巖的生前契約、或塔位商品，可享有優惠活動之外，也舉辦全台陵園攝影比賽可抽iPhone大獎等活動。

龍巖表示，疫情影響各行各業，但龍巖在今年仍持續繳出亮眼成績單，連續榮獲七屆企業治理Top 5％的模範生，展現穩健的經營管理力。

龍巖表示，為響應政府振興經濟，龍巖推出5倍振興券優惠方案，持5000元振興券購買生前契約即享分期專案，最高現省4萬元，或是購買指定塔位商品最高現省7萬元，讓民眾預先規劃身後事，省荷包，蒞臨龍巖全台陵園參加攝影比賽，還有機會獲得iPhone、iPad等大獎。

龍巖表示，多年來不斷提升殯葬文化推動禮儀服務改革，致力讓不能重來的身後事服務更臻圓滿，提供最好的軟硬體規格及貼心服務，不僅評鑑年年獲獎、長達數十年來更是消費者理想品牌的第一選擇。

龍巖表示，去年龍巖推出3倍券優惠方案，帶動龍巖生前契約及塔位銷售平均3成以上的成長；今年，再加碼推出「不止5倍的振興券優惠方案」，自即日起至11月31日，凡持一套5000元振興券，購買龍巖生前契約，除了可享96期分期專案外，最高更可省下4萬元，以更經濟的門檻就可預先購入生前契約，使用時可自由轉讓，以最優惠的價格幫自己與所愛的家人提早規劃。

龍巖表示，目前全台七座塔墓，不惜投入巨資進行園區建設及塔墓商品藝術化，因此也特別推出振興券塔位優惠專案，凡持5000元振興券購買指定塔位商品，最高可以省7萬元，讓民眾在規劃身後大事上更省荷包。

另外，龍巖也因為擁有號稱全台最具有人文與藝術之美的龍巖陵園，因應疫情微解封，推出【最美陵園 攝影比賽】活動，自即日起至11月15日止，凡到訪龍巖各陵園，只要用手機拍下園區內美麗的景色、景物或人物，上傳至「龍巖Talking Love」臉書粉絲團活動貼文，在貼文下方上傳照片，留言註明拍攝的龍巖陵園就可參加比賽。

龍巖表示，此次活動獎項，包含Apple iPhone12（256G）、Apple iPAD air（10.9吋64G wifi）、GoPro運動相機 （Hero 9 black CHDHX-901-RW）、富士拍立得（instax mini11）、統一超商商品卡1000元等大獎，將由龍巖依內容評選出前3名及優選15名，並於12月1日，於「龍巖Talking Love臉書粉絲團」公布得獎名單。

另外，擁有按讚數最多的作品，還可額外獲得人氣獎。