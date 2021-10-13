屏東市某國小一名王姓前校長，為了獎勵學生爭取成績及榮譽，從夜市自行購買兩台中古夾娃娃機為放在穿堂，號稱可讓學生「每夾必中」，但她卻要求廠商開立假發票浮報金額，遭審計部查出涉貪1萬7000元，他喊冤表示是廠商同意變更契約，且自行掏腰包修復娃娃機，屏東地院不採信說詞，依利用職務機會詐取財物罪，判他有期徒刑4年，褫奪公權2年，並追徵犯罪所得，仍可上訴。

根據判決書記載，王姓前校長自民國105年因屏東縣政府補助95000元辦理「106 年度改善教學環境設備- 購買體育探索教學器材」採購案時，指示承辦人向廠商採購夾娃娃機、紅白對抗足球台、聖火台及棒球九宮格等物品各1 台。

其中夾娃娃機部分，因廠商表示相當熱門，須至107 年1 月底才能交貨。王姓校長即向廠商表明要另尋夾娃娃機來源，但仍由廠商開立記載出售夾娃娃機1台、單價37000元不實事項之屬會計憑證之統一發票，以及其餘物品之金額共95000元發票，由自己蓋章後，由承辦人向出納核銷。

但王姓校長事後卻自行以1萬元購買了兩台中古夾娃娃機放置在2樓穿堂，原本的廠商事後還拿了1萬2千元給校長。但因學務主任曾質疑該2 台中古夾娃娃機太老舊，王姓校長則指示主任委託廠商將夾娃娃機貼上新皮，並指示向家長會請款。

但又遭到主任質疑為何貼皮費用由家長會支出，王姓校長立刻又則指示廠商於還款13000元給家長會。還要求簽署「購買變更協議書」，廠商並當場交付5000 元予王姓校長，審計部臺灣省屏東縣審計室抽查該國小財務收支，發現有不實核銷且圖利廠商不法情事，函由法務部廉政署南部地區調查組查獲。

屏東地院審理時，王姓前校長否認貪汙，喊冤表示到夜市買兩台中古娃娃機，是想讓讓學生每夾必中，才能發揮獎勵效用，才委請廠商處理，廠商當時也同意變更採購契約，而且他還自掏腰包負責維修費用。但法官認仍依利用職務機會詐取財物罪，判他有期徒刑4年，褫奪公權2年，仍可上訴。