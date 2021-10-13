實況主播「願願yuan」，擁有雙水汪汪大眼的可愛外型，傲人身材更是搶盡所有人目光，經常在社群媒體曬岀養眼照造福粉絲，讓她擁有近14萬粉絲追蹤，近來曬岀一張養眼照，只見她直接將黑色褲子往下拉，讓一票網友全都暴動。

願願昨（12日）在instagram曬岀一張居家照，只見她穿著日系運動服站在浴缸裡，對著鏡頭擺出無辜模樣，讓人忍不住想要疼惜，接著表示：「運動完的願願同學，邀請你一起洗箱箱，好嗎」，隨後更將黑色褲子往下拉，只見神秘三角地帶黑影外洩，接著更轉過身，大方露出半截蜜桃臀，大膽作風讓人看的血脈賁張。

願願性感照三角洲黑影外洩，引起網友熱烈討論。（圖／yuan_yuan1126 IG）

眼見願願大方放送福利，短短時間就吸引近萬人按讚，網友也紛紛留言：「這有性感到，讓人根本忍不住了」、「第一張真的太炸了吧」、「這水蜜桃真誘人，讓人想要咬一口」、「褲子很緊嗎？為什麼脫下來啊」、「尺度真的越來越寬，現在改換露屁股的意思」、「可以照三餐都洗嗎」、「這系列照片有性感到，如何能讓人不愛願願呢」。

願願不僅是熱愛打電玩的實況主，在許多主持、展場都能看見她的身影，喜歡二次元文化的她，也常常Cosplay扮演成各種動漫角色，在疫情期間由於工作都被取消，腦筋動的快的她便在Twitch上開直播打電動。不僅增加與粉絲互動的機會之外，還獲得不少遊戲廠商的邀約合作。