女星安于晴因五官清秀加上脫俗氣質，出道就被冠上「小林依晨」封號，參演過不少戲劇和電影，平常喜歡透過社群分享近況的她，近日她和閨密南下遊玩兼慶生，她也曬出火辣美照，讓網友看了全暴動。

安于晴今(13日)發文透露，「昨天回台北太累，沒想到一睡起來貼文就不見了，哭，沒關係，貼文不見，那我再貼一次」，並曬出在民宿泳池拍的一系列美照，直呼「因為這裡…我愛上烤肉跟游泳了。」

只見她穿上高衩連身泳衣，但因為布料太少，轉向側面時僅4條線支撐，讓她完美身材曲線全都露，渾圓美胸和翹臀現形，看起來就像沒穿，激裸畫面讓網友看了都臉紅心跳，紛紛留言「好辣阿，讓人一早起來就受不鳥啦」、「辣爆，IG都凍末條」、「美女太辣噴鼻血了」。

外型甜美、身材火辣的安于晴，參演過《最完美的女孩》、《校花之巔峰對決》、《N世代之青春降臨》等作品，被封為「小林依晨」、「青春小女神」，曾和小她3歲的沈建宏一起參加陳怡蓉的清邁婚禮，被拍到同逛夜市進而讓戀情曝光，不過僅維持不到3年就結束。