有線電視「剪線潮」難擋，加快業者轉型腳步，繼大豐電後，北都也跟進推出「有線電視＋1G光纖上網」的限時優惠專案，測試市場水溫，一年可省下近15000元，希望能減緩行動裝置與網路串流影音的衝擊，也讓這場寬頻轉型大戰戰況升溫。

根據NCC的統計資料，國內有線電視訂戶數，從2013年至2017年持續攀升，最多曾一度超過522萬戶，普及率突破60％，成為國人主要收視來源；但近年來受到行動裝置與網路影音串流(OTT)影響，訂戶數已大不如前。截至今(2021)年第2季為止，有線電視總戶數為479萬7588戶，年減2.38％，再創統計以來新低。

NCC表示，為降低所謂的剪線潮，有線電視業者已開始積極轉型，包括提供光纖上網或更多加值服務、結盟OTT業者等，目的都是希望能增加消費者的黏著度。

有線電視留不住用戶，寬頻上網成為留客利器，在新北市、高雄市的有線電視業者大豐電就推出「有線電視＋1.2G光纖上網」體驗價1499元／月的優惠專案，不僅可升級成4K安卓機上盒，還有超過5000個APP應用程式可使用。

台北市有線電視業者「北都TaipeiNet」因應萬聖節，也推出限時優惠專案，有線電視加1G光纖上網原價2364元／月，優惠價只要1149元／月，一年可省下近15000元費用，而客戶只要選擇專案，也可升級成4K安卓機上盒，依照申辦速率還可獲得90至180天不等的免費天數，另外再送網路影音平台LINE TV 90天VIP會員序號。

北都說明，300M以上的速率是採用與電信業者提供的光纖到府相同架構FTTH，除了傳輸速度快，品質也相當穩定。