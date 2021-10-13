民眾投訴表示，位在中正區的這家酒吧當天生意很好，店內擠滿客人，室內空間已無法容納，甚至擠到戶外。（讀者提供）

國內疫情趨緩，餐飲業開放內用，台北市不少酒吧也開始營業，不過，有民眾投訴指出，台北市中正區羅斯福路上的酒吧出現大批人群聚的情形，在上周六雙十連假飲酒享樂，即使沒在飲食的客人也都沒戴口罩，完全沒有遵守防疫規則。

民眾投訴表示，位在中正區的這家酒吧當天生意很好，店內擠滿客人，室內空間已無法容納，甚至擠到戶外，多數都是年輕的外國人，他質疑，許多年輕人都還沒施打疫苗，即使疫情趨緩，但全球Delta病毒肆虐，也可能成為防疫破口。

民眾也提出質疑，酒吧是否屬於八大行業，目前仍為二級警戒，為何可以營業？加上店內都是外國顧客，是否可能有剛從國外入境或不遵守防疫規則的人都很難說，還有KTV雖然復業，唱歌都還要戴口罩，不能飲酒只能喝水，但酒吧卻能營業，這樣邏輯是否不通，衛生局應介入調查。

對此，北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，「酒吧」大多是「餐飲業」的登記證，坊間俗稱的「酒吧」為無陪侍服務，有提供餐點與餐酒，原則上屬於餐廳，詳細營業登記還是要到商業處查詢，但如果是酒吧餐酒館，先前防疫是禁止內用，並沒有停業的情形。

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