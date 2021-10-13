台北一名王姓男子不滿愛車經常在社區停車場被撞傷、刮傷，遂在停車格線前加裝塑膠桿防衛，另名宋姓男子認為該行為已妨害他停車，便鋸斷桿子，雙雙互告。宋男因涉犯毀遂罪，被處罰金1萬元；王男被控強制等罪，則被檢方處分不起訴。

據了解，王姓男子與宋姓男子均為北市大安區基隆二段一社區住戶，兩人在社區地下室停車場的車位緊鄰，而王男不滿愛車經常出現不明擦撞痕跡，為了自救，便自費在停車格線上安裝防撞桿。

豈料，車位在隔壁的宋男認為王男的防撞桿已阻礙他停車，便於2020年8月間持鋸子鋸斷防撞桿，此案經王男提告，宋男依涉犯毀損罪，遭法院判處1萬元罰金定讞。

宋男滿腹不滿，也以「防撞桿竊佔車位」等理由控告王男涉嫌強制罪，案經檢方調查，檢察官認為，王男將防撞桿安裝在個人所屬的停車格中，並無占用他人空間，且他人的車輛動線也無受到影響，罪嫌不足，予以不起訴處分。