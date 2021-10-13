工業電腦大廠研華(2395)攜手宏其婦幼醫院及金捷生技攻智慧醫療，共創全台首創智慧產房、於12日正式揭牌啟用，為台灣智慧病房應用締造全新里程碑，盼以智慧科技建構數位化、智慧化、貼心化的孕產照護服務，為台灣生育率、少子化問題盡心力。

據內政部資料，台灣去年新生兒創16萬5249名新低，而據美國中情局（CIA）全球人口生育率預測報告，台灣亦為全球生育率最低國家。研華對此盼透過完善孕產照護降低對生產恐懼，進而提升台灣生育率，協助解決日益嚴重的少子化問題。

研華此次以iWard智慧病房解決方案為核心，整合金捷生技的產科醫療照護專業及宏其婦幼醫院使用需求，透過四大模組打造全台首座智慧產房的軟硬體整合解決方案，讓醫療業者可依據自身作業流程及需求，導入相應的解決方案。

研華說明，智慧產房包括位在產房護理站的護理電子白板與護理控台，及待產孕婦的床邊照護資訊系統，從護理人員排班、待產孕婦生理數據量測及監控、衛教資訊提供、到服務滿意度調查，皆可透過系統完成，提升產婦待產、臨產、分娩及產後照護服務品質與效率。

母胎醫學基金會董事長暨金捷生技創辦人鄭博仁醫師表示，近年美國婦產科醫學推動「新式產程」觀念，重新定義正常產程範圍，降低不必要的剖腹生產率。研華智慧產房設計時亦結合此觀念，透過數位科技持續監控產程，可望有效改善台灣的剖腹產率。

宏其婦幼院長張紅淇則表示，此次與研華、金捷等夥伴合作透過智慧科技輔助，除能讓醫師、護理人員有明確數據指標下方案與處方，也能讓母胎獲得更高品質、更安全的照護服務，期待未來能將智慧產房產品理念推廣到全台各地醫院。

研華科技智能物聯網服務事業群副總經理江明志指出，此次跨界合作打造的智慧產房，除符合提高護理作業效率與醫療照護服務品質的智慧醫療解決方案發展目標，並宣告已朝向醫療次專科的領域發展，根據醫師及產婦需求規畫相關軟硬體服務。

研華表示，智慧產房的設計與規畫，符合以病患為中心的醫療照護模式發展趨勢，未來將致力推動智慧病房整合各醫療次專科，讓智慧病房應用走向專科化，並持續推動智慧產房應用走向國際。