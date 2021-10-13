繼今年八月發行首檔綠色寶島債券後，德意志銀行再次在台灣成功發行總額2億美元的另一檔綠色寶島債券。由於該債券以綠色債券形式發行且年期較長，再加上德銀近期先後獲得穆迪公司和惠譽國際調高信用評級，此次發行吸引了包括台灣當地大型的保險集團等眾多投資者的關注。

德銀台灣首席執行長、企業及投資銀行部總經理詹翠芳表示：台灣的機構投資人正積極尋找能實現其永續發展目標的資產，而我們作為亞太地區ESG投資方面的領航先驅，非常願意協助他們在這個領域的發展。

此次發債所募資金將為符合條件的綠色資產提供資金，包括開發再生能源和能源科技，以及提高能源利用效率和能源節約。德銀固定收益及貨幣業務ESG主管Claire Coustar表示：「德銀多年來一直透過融資和外匯及利率風險管理方案支持台灣的再生能源行業，這與台灣當局對離岸風電的關注是一致的。這些經驗以及德銀在寶島債市場的領先地位，都為德銀在兩個月內再次在台灣成功發行綠色寶島債提供了堅實的基礎。」