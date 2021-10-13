近年兩岸關係低迷，大陸微信公眾號「兔主席」11日撰文提出「對台海問題十點預測」。文中強調，北京希望用和平手段解決台灣問題，且不會「主動」採取武力手段統一台灣，應該也沒有必須完成統一不可的時間表。文章也認為，台灣民進黨雖會持續搞「台獨政治」，但預估不會更進一步，避免激化；而如果2024年川普若重新執政，那美國就會是導致武統的最大風險，中美關係越惡化，北京武統可能性越大。

一、北京是希望用和平手段解決台灣問題的。文章指出。對於北京來說，和平手段仍然是一個默認的、符合「正當性」的手段。武力只是一個萬不得已之下的、防禦性的備選方案，不到萬不得已，絕對不會使用。北京把希望寄託在「一國兩制」等和平手段上。

二、北京是可以等待的（雖不情願），但應當沒有必須完成統一可的時間表。文章說，北京當然是希望儘快完成統一，但如果是和平統一的話，就需要對岸也同意。這樣時間就不可測。因為北京仍然謀求和平手段解決問題，會盡最大努力避免使用武力手段。

對北京來說，有兩個方案可供選擇，一是採用和平手段，但完成有很大不確定性，沒有確定的時間表；二則，主動採用武力手段，完成有較大的確定性，可以根據時間表完成。

文章認為，北京會選擇方案一，且在可預期的未來還不會變化，該選擇缺點是沒有時間表。但北京也會看到，伴隨大陸的急速發展，地位的不斷提高，台灣目前的這種存在又有可「忍受」之處：大陸的強大凸顯大陸的制度優越性；台獨人士傾向又可以起到團結大陸民眾作用。若沒辦法一下解決台灣問題，那似也可以且不得不看到留著台灣的某些「好處」。

三、在可預期的未來，和平手段無法解決台灣問題。文章還表明，台灣問題比香港問題只會更加嚴重，因為它是一個實質上政治自治的島嶼，當局已經在用幾十年時間進行「去中國化」，兩邊的政治認同差異非常巨大。大陸和台灣處在兩個隔離的政治宇宙裡。

四、北京不會「主動」採取武力手段統一。北京如果採用武力，一定是被動的、防禦性的：即台灣當局做出非常嚴重的越界行為（其中包括呼應美國政府所做的分裂行為），使得北京不得不採取行動。北京對台的強硬措辭其實是警告台灣當局及政客不要去越界，不要逼迫北京不得已採取武力手段。

五、台灣綠營政客會繼續搞「台獨政治」，但不會更進一步，以避免激化矛盾。文章說，其實綠營上層精英都知道台獨是沒有希望的。搞過界了，北京也是會出手的，那時美國人也是不會來幫忙的，最終倒楣的是自己。

六、導致武統最大的風險來自美國─未來可能上台的川普政府。文章直言，現在最大的風險是川普在2024年重新當選總統。如果川普上台，屆時他將會全力利用台灣問題去破壞中美關係，實現對中國的進一步封鎖與打擊。2024年台灣大選也變得極其重要，屆時，很有可能會與川普的競選議程「遙相呼應」。

文章認為，如果川普再次當上總統，本人就可能訪台（或者與台灣當局領導人會面）、與台灣「建交」、推動台灣加入聯合國，以及大肆販賣武器等；他就希望逼迫北京出動武力，從而可以對中國施加全面反制。這是最大的風險。

七、底線被挑戰的中國一定會武力出擊，其決心超過外界預期。外國人很難理解中國人這種對民族統一復興的情結，也正因為決心如此之強，同時其實又頗不願意使用武力，所以北京才需要反復不斷地去警告台灣和外界。如果要打台灣，那一定是台灣當局和美國「逼」的。

八、即便北京嘗試武統台灣，美國也不會直接武出兵介入。美國採取間接介入的方式也就足夠，包括出售武器、提供軍事援助（包括培訓和指揮等），還有最多就是軍艦去晃一晃。但美國是不會派美國大兵去捍衛台灣的，台灣當局應當非常清楚這一點。

九、如北京武統台灣，美國主要的對策將是開展對中國的制裁、禁運。文章也提醒，如果美國將拉攏盟友，對中國的壓制是全面性的，類似對伊朗、朝鮮的制裁與禁運。北京在做「武統」選擇之前，當然也會考慮這種後果，但這種後果是不會影響北京的決策。

文章也說，中國並非無反制措施。把台灣納入後，將把全球半導體行業產業鏈裡的核心組成部分納入，包括IC設計的聯發科、製造的台積電、封裝測試的日月光，也是在全球供應鏈裡不可替代的組成部分。而參與制裁中國的國家，會遭受中國經濟體系反制裁；不參與制裁，則會得到好處。

十、美國是最大隱患：中美關係越為惡化，北京武統可能性越大。中美關係越不好，台海關係可能越緊張。其實這在香港已出現過。台灣當局高估美國保護台灣決心，同時低估北京的決心，就可能做出歷史性誤判。台灣新一代民眾不明白北京會怎麼思考、博弈、決策，可能會系統性地低估風險。他們所覺得的合理範圍，可能完全是超出北京的容忍底線。