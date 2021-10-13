國立台北科技大學某系蔡姓副教授，因與該系系蕭姓系主任不睦，在學校上網貼文臉書，指蕭「貪腐」、幫兒子找教授指導科展藉此獲得升學保送等不實言論，並上傳至靠北北科、爆料公社22個臉書社團，另在臉書公布他向教育 部檢舉蕭的信函，誣指蕭將公家資源供家人使用。台北地檢署依誹謗罪起訴蔡。

起訴指出，蔡因對蕭不滿，積怨已久，且因其向北科大、教育部、廉政署檢舉蕭未果，明知其檢舉內容均查無實據，仍於2017年9月2日上午起，在學校辦公室上網，陸續在個人臉書及相關臉書專頁貼文，指蕭貪腐與其子女教育學術造案，打算寫陳情信給蔡英文總統了。

蔡並檢附雲端硬碟連結，提供他與別人談論蕭的錄音檔，誣指蕭幫兒子找教授指導科展藉此獲得升學保送等不實言論，蔡還將貼文及硬碟連結轉貼於爆料公社、靠北北科、2017年罷免蔡英文聯盟等22個臉書社團。

2017年9月3日，蔡再於臉書公布他向教育部檢舉蕭的信函，指蕭利用職務將公家資源與人脈轉為個人與家人使用等不實內容，蕭憤而提告。