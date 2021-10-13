知名YouTuber白癡公主（痴痴）是著名的搞怪美少女，她以無厘頭作風、自然不做作個性，讓白癡公主在YouTube頻道擁有多達153萬名粉絲訂閱，而自稱「貧乳界女神」的白癡公主，近日卻曬出「上空片」，穿著肉胎衣的她雙手護胸器、不停大叫，白癡公主看起來就像沒穿，超尺度畫面讓網友都直呼嚇到。

影片中，白癡公主身穿膚色肉胎衣和黑色緊身褲，畫面讓她看起來就像是裸上身，白癡公主還雙手捧胸，不停大叫、大笑，身旁工作人員則無奈地要為白癡公主穿衣服，但她卻不斷呻吟、搞怪，讓工作人員好氣又好笑，白癡公主還幽默發文問：「奇怪，為什麼Emily要生氣呢」，還釣出吳青峰直呼：「我真的懂Emily為什麼要生氣」，痴痴則笑說：「我只是比較活潑」。

白癡公主穿肉胎衣影片在網上引發熱議，擁有F級美胸的插畫家泥泥學姊直呼：「嚇死」、莫莉留言：「打開Instagram 手機差點掉地上」、網紅培根則說：「以為點到什麼」，網友也直呼：「這個東西好真喔」、「露出來了」、「我嚇到 想說尺度好大 這衣服很逼真」、「太好笑 拜託衣服穿好」。

其實，白癡公主頂著假胸部入鏡不是第一次，雖然影片效果十足，但痴痴過去就曾坦言，假胸部其實很重，常揹到抬不起胸、腰很酸，儘管白癡公主穿的是肉胎衣，但網友仍對她的假胸很有興趣，痴痴笑說：「可能我的臉蛋真的很搭配大胸部的感覺」，也因為網友對她揹假胸的評價都極好，讓白癡公主不禁幽默反問：「所以我要去整形了嗎？」