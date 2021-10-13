國慶演說後兩岸情勢緊繃！ 國台辦最新說明

針對解放軍軍機近期在台海舉行大規模的演練活動，大陸國台辦發言人馬曉光今天（13日）強調，解放軍演訓活動針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。至於國防部長邱國正稱，目前台海形勢是40年來最為嚴峻時刻，馬曉光批評民進黨當局炒作所謂大陸「軍事威脅」，完全是顛倒是非，倒打一耙。

陸解放軍10月以來派出軍機侵擾我防空識別區（ADIZ）已超過150架次，比起之前大幅增加，引發美國、澳洲和英國等民主國家關切，也使國人備感憂心。大陸國台辦今天舉行例行記者會，可視為官方政策風向標的官媒新華社提問，「大陸是否在釋放有關信號？」

馬曉光對此表示，民進黨當局和「台獨」勢力誤判形勢，勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，是造成當前台海形勢緊張動蕩的根源。

馬曉光指出，「台獨」只會給台灣同胞帶來災難，堅決制止謀「獨」行徑，才能維護廣大台灣同胞的安全和福祉。解放軍演訓活動是為捍衛國家主權和領土完整所採取的必要行動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，目的是從根本上維護中華民族整體利益和兩岸同胞切身利益。

此外，國防部長邱國正日前表示，目前台海形勢是40年來最為嚴峻時刻，中共解放軍將在2025年具備全面「攻台」能力。

馬曉光回應，兩岸同胞都要清醒認識到，當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸關係緊張對立，根源是民進黨當局勾連外部勢力，加緊進行謀「獨」挑釁。他們的所作所為嚴重損害兩岸同胞的切身利益和中華民族的根本利益，也嚴重破壞台海和平穩定。

馬曉光重申，解放軍演訓活動是針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，目的是維護台海和平穩定，捍衛國家主權和領土完整，維護兩岸同胞的共同利益，完全是正義之舉。

馬曉光批評，民進黨當局炒作所謂大陸「軍事威脅」，完全是顛倒是非，倒打一耙。這樣的謊言欺騙不了兩岸同胞和國際社會。倘若民進黨當局執迷不悟，不知懸崖勒馬，只會把台灣推向更加危險境地。

此外，近期蔡英文總統和外交部長吳釗燮頻頻在國際媒體上發聲，寄望美國和其盟友強化對台承諾嚇阻大陸。吳釗燮還聲稱，「台灣將戰鬥到底」。對此，馬曉光重申，民進黨當局勾連外部勢力，謀「獨」挑釁，是兩岸關係緊張動蕩的根源，是台海地區和平穩定的最大威脅。

馬曉光表示，民進黨當局不知自省，反而在各種場合顛倒黑白，渲染所謂大陸「軍事威脅」。這些做法欺騙不了廣大台灣民眾和國際社會。大陸方面正告民進黨當局，妄圖勾連外部勢力來謀「獨」，甚至狂妄企圖以武謀「獨」，這是打錯了算盤，難逃失敗下場。

還有陸媒追問，民進黨當局在「台獨」道路上越走越遠，大陸將採取哪些遏制措施？馬曉光表示，大陸不僅有斬釘截鐵遏制「台獨」的態度，也通過實際行動展示著堅強決心。這場鬥爭一定是以「台獨」勢力失敗而告終。