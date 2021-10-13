立委賴香伶今天提及，勞動部近期擬討論「勞工保險職業病種類表」，並把新冠肺炎納入職業病中，對此，勞動部部長許銘春表示，政策上會列入，只要在工作場域只要有因果關係就可以認定為職業病，「各行各業勞工都有可能染疫」。

依勞工保險職業病種類表指出，目前如漢他病毒、SARS等已納入「勞工保險職業病種類項目」第二類中，如SARS就要求必須接觸嚴重急性呼吸道症候群（SARS）患者或其檢體或廢棄物工作。

職安署署長鄒子廉說，目前新冠肺炎認定職災與否與高風險優先、有無群聚等，但如有強烈因果關係也屬職業病。

賴香伶說，依勞保局提供資料顯示，到目前為止職災提供的傷病給付、死亡給付等共83名，相較1萬6000多人確診而言仍屬少數；勞局局長鄧明斌則說，會請職業科醫師提供審查意見，有些未被核准可能是工作直接相關原因不足夠等原因。

許銘春說，依傳染病防治法規定，確診與否屬於個資，但擬與指揮中心嫁接資料，有需要協助的主動去宣導，有需要協助主動去幫忙。