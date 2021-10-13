議員爆北市幫市民打過期疫苗 衛生局澄清為「誤植」 11:582021/10/13 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市議員林穎孟13日爆料，一對台北大安區50多歲夫妻於10月4日上網預約施打疫苗，10月8日到大安區的中心綜合醫院打疫苗，回到家後在健保快易通查詢K004C疫苗，發現到期日為10月3日，竟是過期的疫苗。（示意圖 ，張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市衛生局今早緊急開記者會說明，行政人員上傳時選擇錯誤。（示意圖／本報資料照片） 台北市議員林穎孟13日爆料，一對台北大安區50多歲夫妻於10月4日上網預約施打疫苗，10月8日到大安區的中心綜合醫院打疫苗，回到家後在健保快易通查詢K004C疫苗，發現到期日為10月3日，竟是過期的疫苗，對此，北市衛生局今早緊急開記者會說明，行政人員上傳時選擇錯誤。 衛生局表示，K004C的效期是10月3日，但民眾10月8日所接種的疫苗是另一組編號，效期較長，至於是否會針對相關單位懲處，衛生局表示，醫療院所都很辛苦，同時很多廠牌正在接種，會再加強提醒醫療院所，在接種的時候都要核對。 #議員 #北市 #市民 #過期疫苗 #衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 北市萬名老人雨中苦等施打莫德納 怒轟：我們不是首都嗎？ - 生活 第12輪開放三大疫苗 明午截止登記 這些人可打AZ第二劑 - 生活 農遊券首批幸運兒出爐 快看身分證末2碼有無6組數字 - 生活 「姊夫的姊夫」叫什麼？答案出乎意料 眾人傻眼：太亂了 - 生活 21歲女大生「瞳孔變白」急就醫 竟是這壞習慣惹禍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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