北市衛生局今早緊急開記者會說明，行政人員上傳時選擇錯誤。（示意圖／本報資料照片）

台北市議員林穎孟13日爆料，一對台北大安區50多歲夫妻於10月4日上網預約施打疫苗，10月8日到大安區的中心綜合醫院打疫苗，回到家後在健保快易通查詢K004C疫苗，發現到期日為10月3日，竟是過期的疫苗，對此，北市衛生局今早緊急開記者會說明，行政人員上傳時選擇錯誤。

衛生局表示，K004C的效期是10月3日，但民眾10月8日所接種的疫苗是另一組編號，效期較長，至於是否會針對相關單位懲處，衛生局表示，醫療院所都很辛苦，同時很多廠牌正在接種，會再加強提醒醫療院所，在接種的時候都要核對。