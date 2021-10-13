疫情趨援、搶公司行號尾牙春酒商機，主攻原木燒烤料理的台北松山意舍酒店「Que餐廳」推出尾牙春酒專案，每位1080元起，即日起開放預訂。如果選擇每人1380元以上的方案，消費金額每滿100000元，即贈送慢烤BBQ脆皮乳豬一隻，以慢烤台式乳豬，祝福著新的一年豐收行大運。另外，還有10人就可成行的小尾牙專案，只要12800元起，能近距離欣賞現削巴西式森巴皇后牛排桌邊服務秀。想品嘗更多餐廳主廚獨家料理，可選擇101景觀包廂或有弧形環景落地窗的私廚包廂辦「微型尾牙」。11月30日前預訂，即享有台灣生啤無限暢飲兩小時的早鳥限定禮遇。（#酒後不開車 安全有保障 未成年請勿飲酒#）

台北松山意舍酒店推出自助式與半自助式各三種選擇的尾牙春酒方案。「一起旺吧」自助式菜單與半自助式菜單每人1780元+10％，主餐精選美國肋眼牛排、羊排等，更以海陸雙饗為主打，提供每人半尾蒸烤波士頓龍蝦，犒賞員工面子裡子兼具！「一起發吧」亦提供自助式菜單與半自助式兩種不同菜單，每人1380元+10％，自助式菜單中的原木燒烤主菜升級為美國頂級牛肩胛以及原木燒烤噶瑪蘭豬里肌；半自助式菜單則以每人一客主餐位上的方式，提供原木燒烤美國肋眼牛排10oz、原木燒烤法式帶骨豬里肌或香煎帝王鮭魚三選一，多種選擇滿足每位賓客的喜好； 「一起樂吧」自助式菜單每人1080元+10％，以美國頂級牛嫩肩做為主打，餐點內容超值划算。

Que原木燒烤餐廳今年針對尾牙春酒專案推出三重加碼優惠，第一重，於11月30日前預訂尾牙春酒專案，即享有生啤酒暢飲兩小時的早鳥限定優惠；第二重，消費每滿50000元就贈送Que原木燒烤餐廳餐飲1000元現金抵用券一張；第三重，每滿40位再贈送二瓶葡萄酒。

想帶給員工或重要客戶更與眾不同的派對，松山意舍提供兩間隱密的私廚包廂做選擇：101景觀包廂可飽覽台北101以及城市天際線美景，卻遠離都市喧囂；另一個可眺望基隆河畔的落地環景包廂空間寬敞舒適，大量自然光灑入，更具輕鬆自在的氛圍。兩間包廂餐點都是主廚親自設計研發，主打台灣在地特色食材入饌，創造更難忘的美食饗宴。

位於松山火車站附近的台北松山意舍酒店交通便捷，除了鄰近捷運松山站旁之外，饒河夜市、五分埔、浪漫的彩虹橋，皆在酒店步行距離範圍內。17樓的que餐廳挑高七米，高掛手工編織的巨型竹編燈籠，空間氛圍輕鬆雅緻，並坐擁基隆河與城市夜景，不論是用餐或是拍照打卡，都能賓主盡歡，絕對是舉辦尾牙春酒的絕佳地點。