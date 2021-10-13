澳洲新州政府推出氫能發展策略，藉由提供業者補助金和多項優惠措施，期望能吸引高達澳幣2700億元民間投資，要讓澳洲成為「全球氫能超級強國」。

雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）今天頭版報導，澳洲人口最多的新南威爾斯州（NSW）政府將撥款澳幣30億元（約新台幣620億元）補助氫能產業，並提供相關業者多項優惠措施。

新州政府支持澳洲發展為「全球氫能超級強國」（global hydrogen superpower）。新州政府預料，有關計畫將吸引民間企業在當地投資氫能產業澳幣800億至2700億元（約新台幣1兆6530億至5兆5795億元）

；其中大部分投資項目將集中在目前依賴煤礦產業帶動經濟的伊拉瓦拉（Illawarra）和亨特地區（Hunter）

。

按照新州政府的綠色氫能策略，當地將會利用風力和太陽能等再生能源，進而推動從水裡中分離出氫能的設施；如此既能夠保持推動經濟成長，又能夠邁向淨零排放（net zero emissions）的目標。

新州政府預期，氫能產業在新州創造的就業機會，將會在2050年趕上煤礦產業。

新州州長佩羅特（Dominic Perrottet）表示，澳洲是有機會成為能源超級強國（energy superpower）的；而新州將會帶領全國推動氫能產業策略。

佩羅特指出，新州擁有技術、相關基建設施和再生能源資源；在國際氫能產業領域中，新州是具有競爭力的。

新州政府指出，氫能用途廣泛，可以代替汽油和柴油用作交通工具所需燃料、氫能混合天然氣作為工業生產燃料、發電，而且還可以出口銷售到海外。

新州政府預期，發展氫能產業可以讓新州在2030年碳排放減半，2050年達到淨零排放；而且還會創造工業發展商機，吸引商人投資和創造就業機會。

報導提到，全球第四大鐵礦企業FMG董事長佛瑞斯特（Andrew Forrest）以及澳洲天然氣巨頭Jemena公司均支持新州發展氫能產業。

FMG旗下的能源公司Fortescue Future Industries已宣佈斥資澳幣10億元（約新台幣206億元）於昆士蘭州（Queensland）葛萊德史東（Gladstone）興建將水中氫能分離的電解設施；該公司預料在2030年可生產1500萬噸再生綠色氫能，之後每年增加5000萬噸。

佛瑞斯特強調，除了在昆士蘭州的布局之外，這家能源公司更致力與新州政府合作推動氫能產業。

而Jemena總經理芮爾登（Shaun Reardon）則認為，新州政府有關策略將有助澳洲成為「超級氫能強國」。