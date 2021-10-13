大陸澎湃新聞13日報導，吸入式新冠疫苗用於加強針和序貫接種可能效果更好。12日晚間，江蘇省疾控中心副主任、臨床疫苗專家朱鳳才在「腺病毒載體新冠疫苗臨床研究進展及免疫途徑的創新與應用」的直播中提到，霧化吸入式腺病毒載體新冠疫苗用於加強、序貫免疫效果顯著，適用於高風險人群的大規模加強免疫。

霧化吸入新冠疫苗由大陸軍事醫學研究院陳薇院士團隊與康希諾生物股份公司合作研發。與康希諾生物肌肉注射的新冠疫苗一樣，都屬於腺病毒載體疫苗，製劑配方相同，僅僅是給藥途徑不同，只需要20％的劑量。

今年7月，陳薇院士團隊領銜研製的霧化吸入用腺病毒載體重組新冠疫苗在著名國際學術期刊《柳葉刀·傳染病》發表臨床研究資料，這也是全球首個公開發表的新冠疫苗黏膜免疫臨床試驗結果。研究結果顯示，霧化吸入接種疫苗安全性好，無肌肉注射局部不良反應。霧化吸入只需要使用1／5劑肌肉注射用的劑量，細胞免疫反應水準就可以與1劑肌肉注射相當。肌肉注射後採用霧化吸入加強免疫可產生高水準中和抗體。

由於新冠病毒變異、疫苗保護時長等原因，接種加強針進行加強免疫成為全球許多國家和地區的選擇。在國內，多地已經開始了新冠滅活疫苗的加強針。部分地區還對完成康希諾腺病毒載體疫苗滿6個月的18歲以上人群進行加強免疫接種。

那麼，吸入式腺病毒載體新冠疫苗進行加強免疫效果如何？朱鳳才在直播中分享了一項武漢的I期臨床試驗研究結果，該研究對比了一針肌肉注射＋一次吸入和兩次吸入給藥兩種情況的差別。

結果顯示，在安全性上，首劑接種時，霧化吸入組安全性表現明顯優於肌肉注射組，第二劑接種後，肌肉注射＋吸入序貫組相對於2劑吸入組表現出更好的安全性；在免疫原性上，2劑免疫以後，肌肉注射＋吸入序貫組相對於其他組別表現出更加優秀的免疫原性，不論是igG或是中和抗體水準，均顯著高於其他組別。

另一項江蘇的I／II期臨床試驗中，接種間隔時間為2個月，1期研究分為霧化吸入低、中、高劑量組、混合組、單劑吸入組5個組。

結果顯示，肌肉注射＋吸入組2個月間隔給藥，真病毒中和抗體是單劑肌肉注射組的約17倍；霧化吸入低、中劑量組水準相當，約為單劑肌肉注射組的2倍，高劑量組是肌肉注射組的8倍水準。

朱鳳才表示，I／II期進一步驗證了武漢臨床研究的免疫原性結果，肌肉注射＋吸入疫苗間隔兩個月的優勢更加明顯。

不同技術路徑疫苗的間隔接種被稱為序貫免疫，包括基礎免疫序貫和加強免疫序貫，以達到單一品種疫苗不能成功實現的高保護效力和持久的免疫力。

朱鳳才在分享中提到一項霧化吸入異源序貫臨床研究，這項研究招募的受試人群須完成2針次的滅活疫苗基礎免疫，A組是序貫低劑量霧化吸入疫苗，B組是序貫高劑量霧化吸入疫苗，C組是常規加強一針滅活疫苗，三組的樣本量都是140人。

結果顯示，在安全性上，不論是序貫0.1ml或者0.2ml霧化吸入組，總體不良反應率均低於第三劑滅活疫苗接種組；體液免疫上，無論是0.1ml或者0.2ml霧化吸入劑量，在序貫接種後均可誘導極高水準的S-RBD IgG抗體，相較于加強接種第三劑滅活疫苗更有優勢；在細胞免疫上，無論是0.1ml或0.2ml霧化吸入劑量，在序貫接種後均可誘導較強的細胞免疫，相較加強接種第三劑滅活疫苗更有優勢。

朱鳳才總結稱，霧化吸入可獲得粘膜免疫、細胞免疫、體液免疫「三重保護」，在病毒入侵位置預防感染和阻斷傳播，保護自己也保護他人。霧化吸入新冠疫苗在加強、序貫免疫效果顯著，適用於風險人群的大規模加強免疫。