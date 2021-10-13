碧子阿嬤（左）分享，到社區據點共餐很快樂，不僅能品嘗到精緻的美食，還可以跟朋友聊天；右為「東新91健康樂活心聚」備餐人員蘋果花。（王家瑜攝）

俗話說「家有一老如有一寶」，但隨著年紀增長，長輩可能因為牙口不好、吞嚥困難等問題而導致營養不足。適逢重陽節將至，國民健康署長吳昭軍親自傳授適合銀髮族的備餐技巧，從食材選擇到切割烹煮樣樣有秘訣，讓長輩吃得健康、吃得快樂。

台灣將在2025年進入超高齡社會，老年人口將達到總人口數的20％以上。國民健康署社區健康組組長羅素英表示，根據106年調查，65歲以上長輩平均缺牙13.4顆，對長者咀嚼和吞嚥都受到影響。

為了讓長輩有更好的營養攝取，國民健康署結合社區共餐據點、國內餐飲業者，運用「質地調整飲食」的概念，從食材選擇、切割烹煮和簡易檢測等方式著手，發展更多適合軟硬度適中、長者容易咀嚼的餐點，讓長輩有更好的飲食選擇，避免營養不足。

位於台北市後山埤的「東新91健康樂活心聚」備餐人員蘋果花分享，為了讓長輩吃得更盡興，他們結合在地飲食包種茶，並善用健康餐盤的營養重點，研發出招牌菜色「包種茶百花豆腐」；到社區據點共餐的碧子阿嬤說，很喜歡到據點，除了可以品嘗到精緻的美食，還可以跟朋友聊天，快樂用餐的感覺很好。

重陽節即將到來，平時對廚藝小有研究的吳昭軍分享幾個長者備餐秘訣，例如紅蘿蔔、彩椒等較蔬菜較硬，可以先煮好放入冰箱冷凍，幫助破壞食材結構，長輩更好入口，但葉菜類不適合冷凍，否則水分都不見了。

吳昭軍也說，將蔬菜食材切成3公分大小，長輩比較好入口，但須注意不能切太細碎，仍需保持咀嚼的口感。料理老師Amy（張美君）則建議，肉類食材應「逆紋切」，把筋膜切斷，長輩更好咀嚼；另外也可以加入新鮮鳳梨汁，幫助軟化肉質，無論是烹煮雞肉、排骨都適用，方便入口又開胃。