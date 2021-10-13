晶瑞光(6787)日前收購鎮江磐禾商貿100％股權及億達薄膜90％以上股權，主要加速組軍策略布局，最大戰略目的以延伸公司NBG(新藍玻璃濾光片)產品業務可從NB攝像鏡頭領域跨足智慧型手機市場，加速新機應用NBG於攝像鏡頭模組市場的滲透率，更利用財務收購加快營運成果展現，劍指水果供應鏈，讓晶瑞光產品可以同時涵蓋手機/NB攝像模組與T.O.F模組，並等待汽車自駕光達ADAS窄帶濾光片的爆發。

晶瑞光表示，近日NBPF filter(近紅外光窄波濾光片)產品斬獲美國發明專利技術，目前公司已累計取得7國相關NBPF產品發明專利技術，業務進度馬不停蹄拓展，產能規劃布建也逐步到位；此外，斥資近新台幣1億元收購億達薄膜90％以上的股權、鎮江磐禾100％的股權，縱向穩定上游原料供應、橫向擴大接單量產能力。其中，磐禾為NBG產品有機化合物濾光基材供應商，該基材複合使用於光學玻璃基材上，可提高鏡頭模組照像影像色彩銳利度與飽合度產生最佳品質，更於近期成功獲水果手機品牌廠攝像鏡頭模組元件供應商認證且小量生產供應中，有助後續挹注晶瑞光營運表現，同時推進SAMSUNG、OPPO、VIVO、小米等高階手機認證進度及全面採用的機會，完善晶瑞光於手機攝像鏡頭新藍玻璃濾光片這塊的產業拼圖，並做為公司未來NBPF filter產品切入蘋果手機T.O.F模組業務版圖的跳板。

晶瑞光擁有市場獨門專利濺鍍技術，為加快公司在第三項光學產品-ALS（環境光感測元件-黃光製程+蒸鍍）於今年第4季完成全製程調教作業導入量產時程，近期除了加速完成現階段規畫8吋晶圓黃光微顯影製程建置，其整體產能規模於滿載量時可達4萬片次的月產能，由於其工序均必須經蒸鍍製程配合運作，方能達到光學功能目標，因此，加入億達後，也將借重億達所擁有成熟的蒸鍍製程技術，直接減少晶瑞光自行建置蒸鍍廠初期需投入5台蒸鍍機約2億元的建置成本以及人才培訓學習2年期間的人事間接成本開銷1.2億元，縮短該製程學習曲線，希望明年初達成可接單的量產能力，助力推進ALS終端應用智慧型手機、NB、監視器等以及該製程在Micron LED、車用Lidar等業務布局。

晶瑞光現金增資發行新股總計發行股數為1,420.05萬股，暫定發行價格以每股新台幣30元，募集金額為4.26億元，現金增資認股基準日10月31日，最後過戶日為10月26日。晶瑞光預計在今年第4季完成收購億達薄膜及鎮江磐禾，公司營運下半年將大幅優於上半年。