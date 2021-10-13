2.5萬份高中生的學習歷程檔案被遺失，部長潘文忠今再度向學生及家長道歉，立委也送乖乖為教育部壓驚。潘文忠說，11月1日到15日，「109學年度學習歷程學校平台」的資料，將提交至「學習歷程中央資料庫」，會逐一讓學生勾選確認後才上傳，確保他們的升學權益。

現行學習歷程檔案的流程，先由學生上傳檔案到「學習歷程學校平台」，藉由校務行政系統、檔案紀錄模組進行第一波的資訊彙整。這次出問題的是教育部委託暨南大學建置的「公版校內學習歷程檔案紀錄模組」作業時出狀況，但仍在「校內平台」的範疇。

潘文忠今天到立法院進行施政報告，他表示，這次共遺失2萬5210份檔案遺失，到目前為止，已經有2萬3404件檔案、占93％，還有1806件、未上傳。他再度向學生及家長表達歉意，表示「因為我們的疏失造成檔案遺失，我心裡很難過，現在正日以繼夜的進行補救」。

民進黨立委張廖萬堅質詢指出，有高中校長表示10月6日收到教育部國教署的公文，發現遺失的檔案清冊竟比首波清單多出74件，他們擔心未來有更多未爆彈，將影響學生的升學權益。

潘文忠表示，之前遺失的2萬5210份檔案，包括新增、異動及自行刪除等3個類型，第一次將遺失清單通知各學校時，只列出「新增」這一類型，後來盤整時發現也有「異動」及「自行刪除」類型，因此再次通知學校，但整體遺失的檔案仍是2萬5210份，災情並未擴大。

依據既定時程，「109學年度學習歷程學校平台」的資料，將從1月1日至15日間提交到「學習歷程中央資料庫」，潘文忠說，會逐一讓學生勾選確認後才上傳，並會做好管控不再出錯，並確保高三生明年4月以學習歷程檔參加大學申請入學的權益不受影響。

國民黨立委萬美玲質疑，潘文忠今天到立法院進行業務報告，但書面資料卻隻字不提關於這次學習歷程檔案遺失的檢討及究責，讓人無法接受。

不過民進黨立委吳思瑤則送給潘文忠一大包乖乖，表示「學習歷程檔案不乖，教育部需要護國神乖」，希望乖乖可以讓教育部管理的資訊系統變乖。