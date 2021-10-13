中國大陸外交部副部長樂玉成接受中國國際電視台（CGTN）專訪，談中國外交、中美關係以及國際和地區熱點問題。對於中美議題，他表示，中美雙方最近已成立聯合工作組，就處理雙邊關係中的一些具體問題進行商談並取得進展。

記者問道，對於中美的瑞士蘇黎世會晤，以及此前的安哥拉治和天津會談，中美高層接觸頻繁能說明兩國關係出現了一些緩和跡象嗎？

樂玉成說，中方與美方保持高層溝通對話，表明中方始終本著善意和誠意，積極推動改善中美關係，對話大門隨時敞開。最近雙方還成立聯合工作組，就處理雙邊關係中的一些具體問題進行商談並取得進展。

他表示，這說明對話合作不可或缺，衝突對抗沒有出路。中方重視美方近期關於中美關係的積極表態，希望美方切實付諸政策和行動，多幹實事，共同做好中美關係這道必答題，回答好這一「世紀之問」。

中美兩國元首是否將近期舉行峰會？是否會成為拐點？

他說，習近平同拜登通話時，同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，為落實兩國元首通話共識，中美雙方代表在蘇黎世會晤中就年底前兩國元首以視訊方式舉行會晤進行了討論，同時，中美雙方需要共同努力，為兩國元首會晤營造良好氛圍、創造積極條件。

至於中美貿易問題，樂玉成指出，中美是不可分割的利益共同體，即便在美方搞脫鉤斷供和疫情衝擊的背景下，中美貿易額 2020 年逆勢增長 8.8％，今年1至8月，中美貿易額更是同比增長 36.6％、達到 4700 億美元。

他說，經貿合作可以說是「連筋帶骨」，任何打擊都會「傷筋動骨」，美國貿易代表戴琪也承認，與中國貿易「脫鉤」在全球經濟背景下並不現實，美需思考如何與中國「再掛鉤」，希望美方真正改弦易轍，通過政商共同努力，使經貿合作成為打破中美僵局的「破冰船」。