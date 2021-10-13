證交所表示，本國及第一上市公司分別計876家及78家，共計954家皆已於12日前完成9月營收申報作業。9月份全體上市公司營收總計3兆4610億元，較去年同期成長4916億元(16.56％)，營收成長公司共603家，衰退公司共351家。
另外，累計1至9月全體上市公司營收總計27兆5680億元，較去年同期成長4兆2544億元(18.25％)。
全體上市公司9月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為航運業、油電燃氣業及鋼鐵工業，衰退趨勢之主要產業為觀光事業、貿易百貨業及汽車工業。
證交所表示，本國及第一上市公司分別計876家及78家，共計954家皆已於12日前完成9月營收申報作業。9月份全體上市公司營收總計3兆4610億元，較去年同期成長4916億元(16.56％)，營收成長公司共603家，衰退公司共351家。
另外，累計1至9月全體上市公司營收總計27兆5680億元，較去年同期成長4兆2544億元(18.25％)。
全體上市公司9月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為航運業、油電燃氣業及鋼鐵工業，衰退趨勢之主要產業為觀光事業、貿易百貨業及汽車工業。
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