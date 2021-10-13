鹿野高台大草原成了翻版的嘉明湖。（民眾提供）

受圓規颱風外圍環流影響，台東已連續3天降下豪大雨，海岸山脈到處可看到下雨天限定版的「時雨瀑」景象，一條條白練般的瀑布從山頭狂瀉下，非常壯觀，就連八仙洞也都變成水簾洞，東部海岸國家風景區管理處，為了安全起見，八仙洞遊憩區暫時封閉，遊客請勿涉險進入。

無獨有偶，台東熱氣球嘉年華的主場地，也就是鹿野鄉的高台大草原，颱風豪雨過後，場地中央比較低窪的區域，形成了一個小湖泊，剛好這裡位在環山包圍雲霧繚繞，像極了有天使眼淚美譽的南橫嘉明湖。