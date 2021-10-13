台東雨下不停 八仙洞變水簾洞、高台大草原成嘉明湖 12:132021/10/13 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雨下不停，八仙洞變成水簾洞。（東管處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鹿野高台大草原成了翻版的嘉明湖。（民眾提供） 受圓規颱風外圍環流影響，台東已連續3天降下豪大雨，海岸山脈到處可看到下雨天限定版的「時雨瀑」景象，一條條白練般的瀑布從山頭狂瀉下，非常壯觀，就連八仙洞也都變成水簾洞，東部海岸國家風景區管理處，為了安全起見，八仙洞遊憩區暫時封閉，遊客請勿涉險進入。 無獨有偶，台東熱氣球嘉年華的主場地，也就是鹿野鄉的高台大草原，颱風豪雨過後，場地中央比較低窪的區域，形成了一個小湖泊，剛好這裡位在環山包圍雲霧繚繞，像極了有天使眼淚美譽的南橫嘉明湖。 一銀薪轉專區 成普惠金融典範 別以為只有腦中風！中心視網膜靜脈阻塞 這裡也會中風 #圓規 #八仙洞 #颱風 #水簾洞 #大草原 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情衝擊 製鞋三雄9月業績大減 04:102021/10/13 證券．權證 21歲女大生「瞳孔變白」急就醫 竟是這壞習慣惹禍 09:502021/10/13 生活 一線女主播被爆「廁所密會名企業家」半小時 鹹濕飯局SOP曝 09:572021/10/13 娛樂 對抗孤獨老 保單聚焦3大重點 04:102021/10/13 投資理財 花蓮圓規炸壽豐 香蕉全倒損逾3100萬 04:102021/10/13 地方新聞 他們才叫人吐血 04:102021/10/13 時論廣場 2021台灣創新技術博覽會10月14日登場 中企處推研發型中小企業創新技術與前瞻應用產品 10:102021/10/13 科技 自行車旅遊年 澎湖辦單車成年禮 04:102021/10/13 產業特刊 觀策站》删Q是台灣「去民粹化運動」的社會調節（劉宗夏） 08:412021/10/13 海納百川 林光華：竹竹併林智堅不會當選 柯建銘：言之過早 04:102021/10/13 政治要聞 新聞透視》謝志偉辱國旗、莊豐嘉稱「為幽靈國慶生」羞辱中華民國 自我催眠台獨 04:102021/10/13 焦點要聞 生活熱門新聞 北市萬名老人雨中苦等施打莫德納 怒轟：我們不是首都嗎？ - 生活 第12輪開放三大疫苗 明午截止登記 這些人可打AZ第二劑 - 生活 農遊券首批幸運兒出爐 快看身分證末2碼有無6組數字 - 生活 「姊夫的姊夫」叫什麼？答案出乎意料 眾人傻眼：太亂了 - 生活 21歲女大生「瞳孔變白」急就醫 竟是這壞習慣惹禍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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