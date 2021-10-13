國民黨台北市議員徐巧芯因砲轟基進黨立委陳柏惟、支持罷免，遭網友攻擊，對此，同黨北市議員游淑慧感嘆，「為什麼我們要一直忍受這一些？」並批陳柏惟像媽寶。

「焦糖哥哥」陳嘉行昨在臉書指控，徐巧芯翹班到電視台錄影，開酸「真心希望妳沒有low到領老百姓納稅錢，卻連台北市議員的工作都懶得做，但有時間炫富妳的iPhone 13跟滿足很多媒體訪問的虛榮心。」徐巧芯則透過臉書回應，解釋自己原本就「請假」，且教育委員會召集人陳重文議員也已出面幫忙澄清，而自己到電視台錄影是下午2點到3點，議會11點59分散會，反批焦糖看圖說故事，「自以為打臉別人結果糗的是自己」。

而焦糖此舉也被認為是「打巧護惟」，臉書「文翔政論」PO出10月6日審查國防特別預算的會議畫面，發現陳柏惟缺席。徐巧芯也分享該篇文章表示，「這個迴力鏢實在來得太快，黑糖沒打到我反而K到他心心念念的Q寶，殘念啊，又醜一了。」

對於徐巧芯遭塔綠班、1450獵殺及抹黑，游淑慧今（13）日在臉書表示，有的是為了自己要選舉而蹭她、有的可能是「接到訂單」要獵殺她，理由與抹黑手法千奇百怪。她說，昨日半夜看到徐巧芯被攻擊的內容後，無法再入睡，除了心疼也感觸良多，因為遇過塔綠班慣用的恐怖手段，明白這種羞辱與抹黑讓人難以忍受，就像上次自己被醜化做《魷魚遊戲》娃娃梗圖時，面對周遭的安慰，其實並不知道發生什麼事。

游淑慧表示，先前遭醜化做《魷魚遊戲》娃娃梗圖時，其實並不知道發生什麼事。圖為游淑慧扮裝成魷魚遊戲的木頭人娃娃宣傳北市「熊好券」。（圖／摘自游淑慧臉書）

游淑慧形容，現在的台灣就像《魷魚遊戲》的第一關，而民進黨就像監控娃娃，旁邊執刑者是1450網軍側翼，人民則像參賽者，在民進黨的監控底下，誰敢有異動、誰有反對的聲音、誰敢不守規則，就會被1450獵殺。

游淑慧強調，罷免陳柏惟和抹黑徐巧芯完全沒相關，所以這波攻勢的目的，「不在救惟，而在毀芯」，並肯定徐巧芯是個勇敢的女生，早是塔綠班的眼中釘、心中刺，且從揭露紐籍機師在台北被隱瞞的足跡開始，到現在逐一開箱陳柏惟真面目，這些逆耳的話都一再打臉了執政權貴者，讓他們不爽已久。若問怕不怕？游淑慧透露徐巧芯寫到，「生死看淡，不服就幹」。

徐巧芯31歲、陳柏惟36歲，游淑慧建議大家去看看他們兩人在問政上的表現，因為相較起來，「3Q真像是個媽寶」，不僅肇逃、逞凶鬥狠、放話嗆聲，還哭哭啼啼、問政幼稚。