前年范姓男子採訪空服員罷工事件時，看到一名空姐身著較為寬鬆的上衣，在該處彎腰放置會場椅子，竟偷拍她胸部之身體隱私部位，一審判無罪，但二審改判拘役20天，可上訴；范男另散布這些照片的部分遭判處拘役30天，可易科罰金，此部分未上訴已確定。

范男被逮後，否認上傳至「猛丁丁砲兵團」LINE群組的空姐胸部照片及影片，辯稱是受到同好唆使，才從網路搜尋下載，桃園地方法院一審認為，未查獲范男當下的攝影動作，也無查獲他持有本案照片、影片檔案，就他被訴竊錄他人身體隱私部位罪部分，判決無罪，檢不服提上訴。

台灣高等法院二審認為，影片確實為范男偷拍後2天內傳送至LINE群組，而非以分享連結之方式散布，可認定他確曾持有偷拍畫面，且上傳照片後，即有群組成員表示羨慕而留言「跪求更多超凶的空姐」，他隨即接續再傳送被偷拍空姐俯身照片2張。

高院認定，范男以拍攝者自居而認同並回應其他群組成員之羨慕、跪求提供等留言，可見范男是偷拍者，依竊錄他人身體隱私部位罪判處拘役20天，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。

至於范男散布竊錄之他人非公開之身體隱私部位內容罪2罪，遭一審判處拘役20天，執行拘役30天，可科罰金，緩刑2年，給付被害人15萬元部分，因未上訴已定讞。