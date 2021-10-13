屏東縣潮州鎮內6座Pbike租賃站點於109年啟用，10月13日起新增1站點「四林國小站」，增站後屏東公共自行車共計40座站點，分布於屏東市及潮州鎮。縣府表示，因應近期國內旅行風氣盛行，於鄰近「泗林綠色隧道」及「林後四林平地森林園區」的四林國小打造新站點，提供民眾低碳旅行的新選擇。本站由潮州鎮公所籌措經費，並委由本府建置營運，讓「四林國小站」成為鎮內銜接鎮外觀光休閒的中繼站。

屏東縣政府表示，潮州Pbike自109年8月啟用後，不僅便利鎮內民眾通勤使用，外地遊客也可透過Pbike串聯鎮內的主要商圈，至110年9月底止，已累積2萬7000人次使用。考量泗林綠色隧道及林後四林皆為鎮內知名景點，吸引不少外地遊客前往，加上部分居民也反映希望有Pbike進駐，因此由潮州鎮公所自籌經費，並委託本府代辦建置屏東公共自行車租賃站，提供28個車位，讓「四林國小站」成為鎮內往鎮外玩的中繼站，未來也將與鎮內其他站點共同調撥、營運。

在後疫情時代，國旅風氣更加盛行，不如到潮州來趟低碳小旅行，從潮州火車站騎車出發，穿越鬧區、行經綠色隧道，到四林國小站中繼休息並探索潮州唯一古蹟「朝林宮」，之後再到平地森林園區休閒遊憩，沿途從新穎的現代化高架車站，再到傳統的鄉鎮聚落，最後再親近大自然，透過新設「四林國小」站點更能串起低碳旅遊新動線，這些遊程全程都能透過1輛Pbike就能搞定。

Pbike租賃計費方式目前採累積制，以每日累積前30分鐘免費計算，累積超過30分鐘以後，每次以30分鐘為一級距，一卡通收費10元，信用卡收費20元，歡迎下載「Pbike屏東公共自行車」APP，或至Pbike屏東公共自行車資訊網(https://pbike.pthg.gov.tw/index.aspx)查詢更多資訊。