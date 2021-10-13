近日一名19歲的男子表示，他只有國中畢業，現在擔任物流業機車司機，一個月月薪高達5萬元，雖然平均每天要工作12至13個小時，但他覺得「賺錢比學歷重要」，貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

原PO近日於論壇《Dcard》發文指出，現年19歲，高中僅讀了一年就休學了，因此學歷只有國中畢業，休學後他隨即踏入職場工作，目前在一間物流公司上班，擔任物流業機車司機，工作性質屬於責任制，所以沒有加班費，每日平均12至13小時都在工作，月薪高達5萬元，但唯一的好處就是周休二日及見紅休。

原PO透露，自己不擅長理財，戶頭裡也沒有存款，是貨真價實的月光族，除了需繳納房租外，還有養一貓一狗，再加上還要養車，所以開銷很大。

原PO說，當初休學時曾有老師告訴他將來一定會後悔，甚至很多人告訴他學歷的重要性，「但我一直以來都覺得賺錢比較重要，也不後悔辦休學」，認為提早踏入職場一方面能減輕家裡負擔；另一方面也能讓自己早點成熟穩重，且生活過得開心、充實就夠了，雖然工作都覺得很累，「可是哪個工作不累呢？每次領到薪水就會很開心」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言「大部分人學歷就是為了賺更多錢啊！你現在年薪有60萬，未來呢？」、「以後你就會知道學歷的重要了」、「學歷是找好工作的門檻啊」、「平均日工作13小時有點太多了，應該可以找到更好的」、「日工作13小時，應該要6萬以上了吧」。