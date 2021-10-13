國慶演說後兩岸情勢緊繃！ 國台辦最新說明

大陸10月9日舉行辛亥革命110周年紀念大會，台灣10月10日紀念中華民國雙十國慶，兩岸都在爭取孫中山正統繼承者的身分。大陸國台辦發言人馬曉光今天（13日）譏諷民進黨政府，誰是真繼承，誰是「掛羊頭賣狗肉」，一目瞭然，無需爭論。

中共總書記習近平在辛亥革命110周年紀念活動時中發表講話：「中國共產黨繼承孫中山先生革命事業、團結帶領人民不懈奮鬥」；台灣方面陸委會發新聞稿駁斥，認為台灣才是孫中山的正統繼承者。

國台辦今天上午舉行例行記者會，本報記者提問，「請問發言人，您認為，兩岸都在爭取孫中山繼承者的身分，意義在哪裡？該怎麼做，才能爭取民眾認同？」

馬曉光表示，到底是誰繼承了孫中山先生的遺願，歷史已經給出了定論。孫中山先生生前矢志不渝追求國家統一，今天的民進黨當局卻一心謀「獨」。孫中山先生生前矢志不渝追求振興中華，今天的民進黨當局卻勾結外部勢力，出賣民族利益。誰是真繼承，誰是「掛羊頭賣狗肉」，一目瞭然，無需爭論。

馬曉光表示，大陸紀念辛亥革命110週年，它的重要意義在於，大陸願意團結廣大台灣同胞弘揚孫中山先生為振興中華而矢志不渝的崇高精神，堅守民族大義，反對「台獨」，維護兩岸關係和平發展，站在歷史正確的一邊，團結攜手為民族復興，為國家完全統一持續努力。

此外，近期有台灣學者指出，60年前台灣中學歷史課本關於辛亥革命的內容多達6000多字，2020年新課綱的版本僅剩300餘字，很多青年學子根本無法瞭解事實，理解辛亥革命的意義。

馬曉光表示，民進黨當局推出的所謂中學歷史「新課綱」，充斥著大量「去中國化」、鼓吹「台獨」的內容，荼毒台灣年輕一代，遭到台灣各界的強烈反對。

馬曉光強調，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞同屬中華民族，誰也不能剝奪台灣同胞身為中華兒女接受中華文化教育、瞭解民族歷史的權利。任何「去中國化」的行徑，都無法割裂兩岸的歷史連結和兩岸同胞的血脈聯繫，更不能改變台灣是中國一部分的事實。

馬曉光指出，民進黨當局扭曲歷史，淡化甚至抹滅孫中山先生和辛亥革命的豐功偉績，正是他們推行「去中國化」、漸進「台獨」的一環，造成的惡果是顯而易見的。