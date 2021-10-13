雙十連假不少人湧入好市多，只為搶購日本維他命B群「合利他命強效錠」，全台的好市多門市都大排長龍，沒想到商品開賣不到2天就全台完售，今有網友發文分享，昨天下班衝好市多想買，就被店員告知已經沒有了，引發網友熱議，不少民眾留言回報住家附近好市多的狀況，竟有不少門市早在優惠第一天就被搶購一空。

臉書粉專《好市多我都唸Costco》昨發文表示，本周特惠商品「武田合利他命強效錠」，優惠組合2大罐的280錠裝與小瓶裝60錠，原價4149元下殺只要3799元，引起好市多會員們瘋搶。粉專提醒民眾，此商品全台皆已完售，提醒想購買的民眾不要白跑一趟。

一名網友今早也在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》上哀嚎說，好不容易看到合利他命特價，昨天下班時間衝去北投店，想說平日的人潮應該比較少，結果店員卻說「合利他命昨天就賣的差不多」，也不給他登記購買，最後只能飲恨抱著葉黃素與益生菌去結帳，直呼買「合利他命」真的只能夠看運氣。

貼文引起網友熱議，「星期一下午打給Costco詢問其他事情，電話語音就說全台完售了」、「朋友第一天下午去南崁好市多，就被告知早上已經賣完了」、「這款每年特價都是這樣搶購，只是今年特別誇張」、「年初就買了，也是從大門口排隊，不到中午就沒貨」、「我問了兩個店員都說10月11日就賣完，不會補貨」、「太扯了！」