北市府13日在圓山花博爭豔館，開放68歲以上長者接種第2劑莫德納疫苗，預計將接種1萬2000人，北市副市長蔡炳坤上午9時也到場巡視。但現場民眾大抱怨，完全沒動線規畫，也沒工作人員安排調度，亂成一團、繞了好幾圈，大家都在雨中等疫苗，這讓長者情何以堪？北市府回應，已加派兵役局、民政局等人力引導協助。

民眾痛批，一大早來花博排隊，現場都擠成一團，都不知道從何排起，也不見有人員來引導，加上天候不佳，又下起雨來，長輩辛辛苦苦來排隊，竟還要擔心變成「落湯雞」，市府都沒預先設想好、超前部署，「我們不是首都嗎？搞得好像落後國家！」

圓山花博爭豔館13日開放68歲以上長者接種第2劑莫德納疫苗，但現場大排長龍，無動線規畫，長輩雨中等疫苗。（北市議員游淑慧提供／張穎齊台北傳真）

北市議員游淑慧指出，現在花博狀況很可怕，很多老人家都冒雨在排隊，等著施打疫苗，有民眾載長輩過去，但因人太多，現在也不敢下車， 她剛跟市府溝通後，稱會立即加派人並加開2線施打。

北市府發言人陳智菡回應，上午9時開打，但不到7時就來了3000人，館內1小時可打1500人，但因一開始人太多，都在門口排隊，所以影響到後面的動線，由於現在3種疫苗同時開打，大型接種站會負比較多責任，花博是醫院來支援，兵役局、民政局、警察局等單位都已加派人力前來協助引導。