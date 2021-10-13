「國民老婆」新垣結衣5月宣布嫁給歌手星野源，讓大批粉絲心碎一地，2人的婚姻生活也成為外界關注焦點，然而夫妻倆卻被日媒揭露，才剛新婚就分居，消息曝光後在網路上掀起熱議，讓不少粉絲都開玩笑：「讓大家擔心了，目前跟我住啦！」

日媒《MAG2NEWS》報導指出，新垣結衣和星野源婚後並沒有同居，而是住在同一棟大樓，各自住在自己家裡，偶爾才會去對方的家串門子，其實早在兩人發出的結婚聲明上就白字黑字寫得很清楚，他們「沒有懷孕、不會同居」，但消息曝光後仍引起討論。

近來日本吹起「分居婚」風潮，認為這種方法可以保有婚姻的新鮮感，夫妻雙方也能有自己的個人空間，儘管新垣結衣和星野源採取這種婚姻方式，仍有許多網友不看好，質疑他們都工作滿檔，根本無法和對方相處，婚後生活會不順利。

消息傳到台灣，還有網友在論壇PTT表示，「樓下趕快搶」、「給我個機會吧」、「目前在我家，謝謝關心」、「我家的大門永遠為她打開」、「讓大家擔心了，目前跟我住啦！」由此可見，新垣結衣即使嫁作人妻，人氣依然不減，還是擁有大批死忠粉絲。