42歲女星湯唯2014年和韓國導演金泰勇閃婚並生下一女，近期湯唯回到大陸工作並出席電影節等活動，大陸媒體先前直擊湯唯回到北京機場，可見貴為一線女星的她在出機場大門前豪邁更衣，她先脫掉原本的大衣，穿上白色外套後再套上大衣，之後跟助理有說有笑離開機場，到停車場後乘車離開。

湯唯2016年和金泰勇生下一女Summer，近日湯唯在IG曬出爸爸跟Summer的背影，分享天倫樂，也寫下希望女兒和爸爸永遠健康，而她當年懷孕時正巧遇到宣傳《北京遇上西雅圖之不二情書》的工作，當時湯唯穿著寬鬆禮服參加活動，並和男主角吳秀波接受訪問，分享對這部作品的感想。

湯唯近日回到北京，在機場被大陸媒體捕獲。（圖／翻攝自吃瓜少女張小寒微博）

據知，2013年時吳秀波和湯唯雙雙以《北京遇上西雅圖》人氣翻漲，傳聞當時片中本來有親吻戲碼，最終被決定刪除，3年後兩人再攜手拍攝續集，被問到這次是否有親密戲？吳秀波還沒看到電影，透露有場擁抱戲，但不確定最後會不會剪進正片，湯唯這時反問：「我們有拍過親熱戲？」一臉裝作失憶的樣子，吳秀波則說在導演薛曉璐的作品裡，擁抱已經是最大極限，虧導演保守。

湯唯在機場大方換衣。（圖／翻攝自吃瓜少女張小寒微博）

而當時《北京遇上西雅圖之不二情書》請來湯唯獻唱主題曲〈我曾經也想過一了百了〉，老公金泰勇則當MV導演，兩人共同宣傳時，湯唯直言：「金泰勇導演是最了解我的人」，並表示自己是慢熱的人，但能夠拍攝時間很短，必須很快入戲，大讚金泰勇的掌鏡、控制功力，言談中也表現出兩人的真感情和會選擇結婚原因。