星座運勢網站「星座巫師」分析，白羊座、獅子座、天蠍座、射手座的男人最擅長把妹，他們知道女生喜歡什麼、想要什麼，一出手就能得到對方的芳心。

▍1.白羊座

白羊男的愛情直接且熱烈，只要遇到喜歡的對象，就會開始使出死纏爛打的的招數，整天追在對方背後跑，訊息一個接著一個不間斷，隨時都在刷存在感，就算對方態度冷淡，也不會讓他萌生退意，雖然有時候會惹得女生感到厭煩，不過他們的態度非常真誠，能讓人感受到他們的單純和真心真意，有許多女生還是會因此卸下心防，愛上這樣的白羊男。

▍2.獅子座

獅子男自尊心很強，通常不輕易展開追求，往往用吸引的方式讓對方主動接近自己，不過一旦他決定開始追一個女生，他就會想要把最好的東西獻到對方眼前，他們會觀察對方喜歡什麼，曾經提到過想要什麼東西，然後出其不意的拿給對方，往往能成功撩得女生的芳心。

▍3.天蠍座

天蠍男最擅長欲擒故縱的招數，一下表現得很親密，一下又突然很疏離，讓對方搞不清楚他的真實想法，用這種高明的手法操弄女生的心，讓對方不知不覺自己走入天蠍男設下的圈套，從好奇漸漸變成好感，進而墜入愛河。

▍4.射手座

射手男性格活潑熱情，很會帶動氣氛，生活多采多姿，這樣的陽光男孩當然非常吸引女性的目光，當他們遇到感興趣的對象，會隱藏自己花心的一面，表現得好像很專情，沒有女生能夠抗拒一個充滿正能量又深愛自己的男人，不知不覺就被射手男追到手。